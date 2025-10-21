Hírlevél

Orbán Viktor: Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

„Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!” – reagált Orbán Viktor arra a bejelentésre, hogy Magyarország Cserényi Gyulát is a Nemzetközi Űrállomásra küldené. A miniszterelnök szerint ez újabb fontos mérföldkő a magyar űrprogramban, amely már eddig is jelentős tudományos eredményeket és gazdasági előnyöket hozott.
Cserényi GyulaKapu Tibor

„Cserényi Gyula is a Nemzetközi Űrállomásra készül. Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!” – reagált a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a hírre, mely szerint Magyarország újabb űrhajóst küld a Nemzetközi Űrállomásra. 

Mint arról már beszámoltunk, Szijjártó Péter külügyminiszter ma Washingtonban jelentette be, hogy Kapu Tibor után Cserényi Gyulát is feljuttatnák az űrbe. Cserényit is kiképezték, ő volt Kapu tartalékosa az előző küldetés idején. 

– A magyar űrkutatási és űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál. (…) Az Axiom-küldetés hatvan tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, olyan kísérleteket, amelyeket földi körülmények között nem lehet elvégezni. Ebből huszonötöt a magyar űrhajós végzett el saját kutatási programja keretében, együttműködésben magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel – fejtette ki a külügyminiszter. 

