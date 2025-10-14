Hírlevél

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen az Európai Bizottságon belül eddig soha nem látott hatalmi koncentrációt hajtott végre

1 órája
Az Európai Bizottságon belül semmi olyan komoly dolog nem történhet, amit a Bizottság elnöke maga nem hagy jóvá, vagy maga nem kezdeményez, és bármilyen kezdeményezést képes elfojtani, megölni, amivel ő nem ért egyet – mondta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az a Bizottságon belül eddig soha nem látott hatalmi koncentrációt és központosítást hajtott végre – mondta Bóka János a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Ursula von der Leyen
(Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter hozzátette: 

A Bizottságon belül semmi olyan komoly dolog nem történhet, amit a Bizottság elnöke maga nem hagy jóvá, vagy maga nem kezdeményez, és bármilyen kezdeményezést képes elfojtani, megölni, amivel ő nem ért egyet.

De ez az egész, ez egy agyaglábakon álló ólomfigura, merthogy az egésznek a politikai legitimációja a tagállamok irányában, illetve az európai polgárok irányában rendkívül gyenge – hangsúlyozta a miniszter videójában. 

