Brüsszel forrong: Hollik István keményen beszólt Ursula von der Leyennek!

Az Európai Parlament csütörtökön szavaz Ursula von der Leyen sorsáról egy újabb bizalmatlansági szavazás keretein belül. Hollik István szerint a helyzet abszurd: a brüsszeli vezetés háborúra költött százmilliárdokat, miközben Európa gazdasági ereje meggyengült, a migráció pedig súlyos válságot okoz. A politikus úgy látja, Magyar Péter két dolgot tehet: vagy távol marad a szavazástól, ahogy rendszeresen hiányzik munkahelyéről, vagy utasítja képviselőtársait, hogy Ursula mellett álljanak ki.
Hollik István egyértelműen fogalmazott:
Ursulát most biztosan meg kell védenie Magyar Péteréknek és Dobrevéknek, elvégre nem adták ki a mentelmi jogukat.”
Szerinte Ursula von der Leyen minden döntése Európára hozott bajt, ezért nem lehet tovább folytatni a jelenlegi irányt. A kormánypárti politikus szerint új korszaknak kell kezdődnie, amely a patrióták jelszavát követi: NO WAR, NO MIGRATION, NO GENDER!