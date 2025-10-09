Brüsszel forrong: Hollik István keményen beszólt Ursula von der Leyennek!

Hírlevél

Az Unió több mint 70 ezer milliárd forintot költött el a háborúra, miközben az európai versenyképesség romokban hever, a migrációs helyzet pedig katasztrofális – hangsúlyozta a KDNP politikusa közösségi oldalán. Hollik István szerint Magyar Péter és szövetségesei az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazás során minden bizonnyal ismét a brüsszeli politika mellé állnak, bizonyítva, hogy nem a magyar emberek érdekeit képviselik.
Az Európai Parlament csütörtökön szavaz Ursula von der Leyen sorsáról egy újabb bizalmatlansági szavazás keretein belül. Hollik István szerint a helyzet abszurd: a brüsszeli vezetés háborúra költött százmilliárdokat, miközben Európa gazdasági ereje meggyengült, a migráció pedig súlyos válságot okoz. A politikus úgy látja, Magyar Péter két dolgot tehet: vagy távol marad a szavazástól, ahogy rendszeresen hiányzik munkahelyéről, vagy utasítja képviselőtársait, hogy Ursula mellett álljanak ki.

Ursula von der Leyen
Csütörtökön újabb bizalmatlansági szavazás következik Ursula von der Leyen ellen.
Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP
Orbán Balázs: Von der Leyen ideológiai kényszerei Európa bukását okozzák

„NO WAR, NO MIGRATION, NO GENDER!”

Hollik István egyértelműen fogalmazott: 

Ursulát most biztosan meg kell védenie Magyar Péteréknek és Dobrevéknek, elvégre nem adták ki a mentelmi jogukat.” 

Szerinte Ursula von der Leyen minden döntése Európára hozott bajt, ezért nem lehet tovább folytatni a jelenlegi irányt. A kormánypárti politikus szerint új korszaknak kell kezdődnie, amely a patrióták jelszavát követi: NO WAR, NO MIGRATION, NO GENDER!

