A Tisza Párt megmentette Ursula von der Leyent – így szavaztak Magyar Péterék

Ahogy arról több forrás is beszámolt, az Európai Parlamentben elbukott az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány. Ursula von der Leyen így továbbra is az Európai Bizottság elnöke marad, miután a baloldal és a néppárti képviselők együtt voksoltak a leváltása ellen.

Magyar Péter pártja Ursula von der Leyen mellett szavazott, így a bizottsági elnök hivatalban maradhatott.

Fotó: Kisbenedek Attila / MTI

A Tisza is beállt a brüsszeli kánonba – megmentették Ursula von der Leyent

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője szerint „a brüsszeli balliberális politikai mosoda Magyar Péter után most Von der Leyent is tisztára mosta”. Dömötör Csaba hozzátette: „Aki ma kiáll Ursula von der Leyen mellett, az a háborúra, a felelőtlen bővítésre és a további európai gazdasági hanyatlásra szavaz.”

A szavazás után Magyar Péter közösségi oldalán mentegette Ursula von der Leyent, és zavaros magyarázatot adott arra, miért nem szavazták meg az indítványt – írja a Magyar Nemzet. Deák Dániel politológus szerint ezzel a Tisza Párt egyértelműen elköteleződött a brüsszeli balliberális irányvonal mellett, támogatva mindazokat a döntéseket – az elhibázott migrációs politikát, a háborúpárti álláspontot és az ukrán EU-tagságot –, amelyeket a magyar társadalom többsége elutasít.