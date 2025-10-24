Nem tudta átvenni az élelmiszer-utalványát? – mutatjuk, mi a teendő!

„Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken.

Postás kézbesíti a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

Zsigó Róbert azt írta: az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak. Ha valaki lekéste a 10 napos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben”.

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva, ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben.

Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak – írta. Ha további információra van szükség, akkor érdeklődni lehet az ismételt kiküldés esetén a kormányzati ügyfélvonalon (1818; külföldről: +36 (1) 550-1858), a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (1811; külföldről: +36 (1) 327-3308) vagy a 1818@1818.hu e-mail címen.

Mint arról az Origó is beszámolt, a nyugdíjasok támogatását célzó programot még tavasszal jelentették be, amelynek része volt az étkezési utalvány-csomag bevezetése. Az utalványok célja, hogy könnyítsenek az idősek mindennapi kiadásain, különösen a kisnyugdíjasok helyzetén. Az élelmiszer-utalványok értéke 30 ezer forint, a mintegy 2,5 millió arra jogosultnak a Magyar Posta kézbesíti azokat.