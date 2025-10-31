Hírlevél

Kocsis Máté

Kocsis Máté odaszúrt: Magyar Péter a fiatalok jövőjét teszi kockára!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
„A fiatalok jövője a tét! Nem pártot, hanem jövőképet kell most választaniuk. Magyar Péter politikája a fiatalok jövőjét sodorná veszélybe” – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pénteken a közösségi oldalán.
Kocsis Máté szerint a magyar fiataloknak két lehetőség közül kell választani 2026-ban:

Egy háborúpárti, ukrán háborúba pénzt fektető jövőképet, vagy egy szuverenista kormányt, amely a fiatalok jövőjét illetően is megvédi a magyar érdekeket.”

 

