Kocsis Máté odaszúrt: Magyar Péter a fiatalok jövőjét teszi kockára!

„A fiatalok jövője a tét! Nem pártot, hanem jövőképet kell most választaniuk. Magyar Péter politikája a fiatalok jövőjét sodorná veszélybe” – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pénteken a közösségi oldalán.

Kocsis Máté szerint a magyar fiataloknak két lehetőség közül kell választani 2026-ban: Egy háborúpárti, ukrán háborúba pénzt fektető jövőképet, vagy egy szuverenista kormányt, amely a fiatalok jövőjét illetően is megvédi a magyar érdekeket.”

