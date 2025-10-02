Hírlevél

Rendkívüli

Horogkereszttel a karján a Fideszt bírálja a Tisza új arca

Tisza Párt

Horogkereszttel a karján a Fideszt bírálja a Tisza új arca

Váczi Zoltán, a korábbi magyar válogatott futballista már több jelét adta annak, hogy Tisza-szimpatizáns. Szeptember elején például részt vett Magyar Péter vecsési lakossági fórumán. A Békéscsaba és a Vasas egykori játékosát azonban alkoholizmusa és erős dohányzása megakadályozta abban, hogy komoly karriert csináljon. Váczi Zoltán a 24.hu-nak adott csütörtöki interjújában Magyar Pétert méltatta, egyúttal a Fideszt becsmérelte – miközben a cikk egyik fotóján jól látható egy tetovált horogkereszt a bal karján.
Tisza PárthorogkeresztVáczi Zoltánfocistanáci jelképalkoholista

Az egykori labdarúgó korábban maga is beszélt alkoholizmusáról. Elmesélte például, hogy volt olyan meccse, amikor bejelentette, hogy nem fog játszani, és a társak a helyi vendéglátó egységből imádkozták vissza a pályára.

Képernyőfotó Váczi Zoltán 24.hu-nak adott interjújából:

Fotó: Képernyőkép

Váczi Zoltán köztudottan baloldali beállítottságú, egy ideig az LMP-vel volt is kapcsolata, de végül nem lett belőle konkrét szerepvállalás. Szeptemberben már Magyar Péter környékén tűnt fel, és – a Magyar Nemzet beszámolója szerint – 

„borízű, szétdohányzott hangján kritizálta a kormányt és osztott észt a Tisza-fórumon”, 

amelyet Vecsésen tartottak. 

Váczi Zoltán keresztbe font alkarja közelebbről:

Kép forrása: 24.hu képernyőfotó

Magyar Péter szeretettel üdvözölte Váczit Vecsésen, és meghallgatta. 

Magyar és Váczi véleménye megegyezett abban, hogy több „hiteles emberre” lenne szükség a magyar sportvezetésben, 

akik „a gyerekek példaképei” lehetnek. 

Furcsán hangzik ez a vélemény az egykori válogatott labdarúgó szájából, aki horogkeresztet tetováltatott magára.

Magyar Péter és Váczi Zoltán beszélgetése kb. 1 óra 19 percnél kezdődik az alábbi videóban:

 

