Horogkereszttel a karján a Fideszt bírálja a Tisza új arca

Az egykori labdarúgó korábban maga is beszélt alkoholizmusáról. Elmesélte például, hogy volt olyan meccse, amikor bejelentette, hogy nem fog játszani, és a társak a helyi vendéglátó egységből imádkozták vissza a pályára.

Képernyőfotó Váczi Zoltán 24.hu-nak adott interjújából:

Fotó: Képernyőkép

Váczi Zoltán köztudottan baloldali beállítottságú, egy ideig az LMP-vel volt is kapcsolata, de végül nem lett belőle konkrét szerepvállalás. Szeptemberben már Magyar Péter környékén tűnt fel, és – a Magyar Nemzet beszámolója szerint –

„borízű, szétdohányzott hangján kritizálta a kormányt és osztott észt a Tisza-fórumon”,

amelyet Vecsésen tartottak.

Váczi Zoltán keresztbe font alkarja közelebbről:

Kép forrása: 24.hu képernyőfotó

Magyar Péter szeretettel üdvözölte Váczit Vecsésen, és meghallgatta.

Magyar és Váczi véleménye megegyezett abban, hogy több „hiteles emberre” lenne szükség a magyar sportvezetésben,

akik „a gyerekek példaképei” lehetnek.

Furcsán hangzik ez a vélemény az egykori válogatott labdarúgó szájából, aki horogkeresztet tetováltatott magára.

Magyar Péter és Váczi Zoltán beszélgetése kb. 1 óra 19 percnél kezdődik az alábbi videóban: