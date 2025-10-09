Szentkirályi: Hamisított mézesmadzag a Tisza vagyonadója

A Tisza az eddig kiszivárgott adóemelési tervek mellett új adókat is bevezetne. Ilyen a vagyonadó is, ami egy mézesmadzag – hamisított mézbe áztatva. Ahhoz, hogy megértsük, mi ezzel a baj, nézzük egy lépéssel távolabbról a kérdést – írta Szentkirályi Alexandra szerdai facebook-bejegyzésében.

Tisza-adó: progresszív, és többkulcsos.

A vagyonadó egy hamis mézbe mártott mézesmadzag.

Fotó: Mirkó István

Mindenkinél lehet vagyonosodási vizsgálat

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben vagyonadót akarnak kivetni, akkor minden magyar ember vagyonát kataszterbe kellene venni, fel kellene mérni. A gyakorlatban ez egy vagyonosodási vizsgálat.

Ennek módja, hogy mindenkit felkeresnek, milyen és mekkora vagyona van – ingó és ingatlan vagyon, cégtulajdon és minden egyéb. Az sem lehet biztonságban Szentkirályi szerint, aki úgy gondolja, hogy nincs mitől tartania, mivel a Tisza holdudvarának népnyúzói egyre kisebb vagyonokat adóztatnának meg.

Ahogyan Szentkirályi fogalmaz:

„Ha egy kormányzat vagyoni alapon vet ki adót, az megnyitja az utat arra, hogy egy tollvonással módosítsa a sávokat, és bármikor évi milliókat söpörjön be egy átlagos családtól is – attól függetlenül, hogy mennyi a keresete. Ez egy igazságos adórendszer?”

A vagyonadó miatt sem szabad felelőtlenül dönteni

Végezetül Szentkirályi Alexandra felhívja a figyelmet arra, hogy mindenkinek jól meg kell gondolnia, hogyan dönt, mert