A magyar kormány folytatni kívánja a vajdasági gazdaságfejlesztési programot

A kormány folytatni kívánja a nagy sikertörténetnek minősülő vajdasági gazdaságfejlesztési programot, ennek azonban fontos előfeltétele, hogy a nemzeti erők folytathassák a kormányzást Magyarországon – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Szabadkán.

Magyar Levente a „Kapaszkodó a szülőföldön való boldoguláshoz: gazdaságfejlesztési program a Vajdaságban 2016-2024” című konferencián mondott beszédet (Forrás: Facebook)

A miniszterhelyettes a „Kapaszkodó a szülőföldön való boldoguláshoz: gazdaságfejlesztési program a Vajdaságban 2016-2024” című konferencián vett részt, majd kifejtette, hogy

ez a program történelmi jelentőségűnek minősül, igen fontos szerepet töltött be a helyi magyarság életében. Kiemelte, hogy a vajdasági közösség az utóbbi száz évben nem részesült ilyen léptékű támogatásokban Magyarország részéről, ennek nem voltak meg a feltételei.

Aztán a 2010-es évek elejére összeállt minden feltétel, ugyanis Magyarország és Szerbia elkezdett egy konstruktív, baráti viszonyt ápolni egymással, ami a mai napig tart, és stratégiai szövetséggé fejlődött. Másrészt a nemzeti kormány Magyarországon hajlandó volt, és a gazdasági fejlődésnek köszönhetően képes is volt arra, hogy nagyon komoly összeget teremtsen elő annak érdekében, hogy célzottan a szerbiai, vajdasági magyarság vállalkozásait megerősítse – mondta.

Majd aláhúzta, hogy emögött az a megfontolás állt, hogy ha a vállalkozások erősek, akkor az egész közösség is erősödik, mivel a munkahelyteremtésnek rendkívül széles társadalmi hatásai vannak, abból nem csak az adott cégek profitálnak. Az államtitkár ezután hozzátette, hogy körülbelül félmilliárd eurónyi beruházás valósult meg a program közvetlen hatásaként, arról nem is beszélve, hogy a közvetett hatás ennek akár a többszöröse is lehet. „Az elmúlt tíz év a tanúbizonysága annak, hogy ez nem egy egyszeri, kampányszerű pályázati lehetőség volt, hanem egy új és folyamatos eleme a nemzetpolitikánknak, hiszen nem csak a Vajdaságban, hanem más területeken is megjelentek a hasonló programjaink” – emlékeztetett.

Meg kell kérdezni a helyieket, a kedvezményezetteket, a munkavállalókat, mindenkit, aki ennek közvetlen vagy közvetett módon kedvezményezettje volt, az embereknek a 90 százaléka azt mondja, hogy megérte pályázni, újra pályáznának, és hogy érdemben ez a lehetőség hozzájárult ahhoz, hogy a szülőföldön képzeljék el a jövőjüket, és ne magyarországi vagy nyugat-európai kivándorlásban gondolkodjanak, ahogyan ez a programot megelőző időszakban igen jellemző volt – mutatott rá.

Arra is kitért, hogy a mezőgazdaság a gazdaságfejlesztési program gerincét alkotja, ugyanis kiválóak itt az adottságok, ezért hittek abban, hogy visszahozható ismét az ágazat aranykora, amelynek a háborúk vetettek véget. Ezért is döntöttünk úgy, hogy ennek az egész programnak a szíve közepe az a mezőgazdasági termelő réteg lesz, ami ezen a vidéken mindig a magyar élet alapját jelentette – idézte fel, jó példának nevezve a nap folyamán átadott agrárberuházást.