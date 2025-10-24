Ki kell tartanunk a nyomás alatt is – Szabadkán ünnepelt a honvédelmi miniszter

„A békéhez erőre van szükség, arra van szükség, hogy kiálljunk önmagunkért és kitartsunk a jó ügyek mellett” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter ünnepi beszédében Szabadkán, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc vajdasági központi megemlékezésén.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (k) honvédelmi miniszter és Pásztor Bálint (j), a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnöke megkoszorúzta Pásztor István, a VMSZ korábbi elnökének sírját (fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

Hozzátette: „ki kell tartanunk akkor is, főleg akkor, ha nagyon erős nyomást gyakorolnak ránk, hogy adjuk fel alapvető érdekeinket és értékeinket, és hagyjuk, hogy a hazánkat illegális migránsokkal árasszák el, vagy hogy belekényszerítsék hazánkat és egész Európát egy olyan háborúba, ami nem a mi háborúnk”.

A magyarok, 1956 örököseiként, „erősen hisznek” a békében, amely a szabadságban gyökerezik, „és amely egyedül ad megfelelő teret arra, hogy az emberek teljes életet élhessenek”

Az 1956-os forradalom egy szabadulástörténet

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédében kiemelte, „1956 minden tragédiája ellenére egy szabadulástörténet”. – Egy nemzet emelte fel a fejét, és talált kiutat a hosszú évek alatt az ÁVÓ pincebörtöneivel és bitófáival megfélemlített félelemből és elnyomásból – fogalmazott, majd hangsúlyozta: az emberek nemcsak a szabadságot találták meg, hanem egymást is. Határvonal az első pillanattól nem a jobb- és a baloldal között, eszmék vagy világlátások között, hanem a szabadság és a zsarnokság, a magyarok és a kollaboránsok között húzódott meg.

Október 23-án újjászületett a 20. század által sokszorosan megtört és meggyötört magyar nemzet”

– tette hozzá.

A vajdasági magyarok büszkék Orbán Viktorra

Beszédet mondott Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke is. Kiemelte: az 1956-os szabadságharc a nemzet erkölcsi és történelmi magaslatainak egyike, célja a nemzeti függetlenség és a politikai szabadságjogok kivívása volt egy totalitárius, idegen kommunista diktatúrával szemben.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Magyar József, Magyarország belgrádi nagykövete (fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

Rámutatott, hogy ma a szerbiai magyar közösség és Szerbia más jellegű kihívásokkal néz szembe: „identitásőrzés, gazdasági boldogulás, a demokratikus intézményrendszer erősítése”. A VMSZ elnöke hozzátette:

a vajdasági magyarok büszkék Orbán Viktor miniszterelnök „megkérdőjelezhetetlen pozitív világpolitikai szerepére is”.

– Szerbia és Magyarország kapcsolata mára a honvédelem és a biztonságpolitika területére is kiterjedő stratégiai partnerséggé nemesedett. Mindez azt az üzenetet hordozza számunkra, vajdasági magyarok számára is, hogy a megbékélésből kinövő stratégiai barátság nem csak lehetséges, de az egyetlen út a békéhez, a stabilitáshoz és a fejlődéshez –tette hozzá.