Valóban a Tisza Párt szimpatizánsának adatai szivárogtak ki

Az újabb tiszás adatszivárgási botrányban érintettek közül többen is válaszoltak a Magyar Nemzetnek, valamint az ügy tisztázásáért a lap megkereste az ukrán céget és mindazokat a személyeket, akik a Tisza-féle applikáció kialakításában részt vehettek.

A Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki (Forrás: Facebook/Tisza Párt/Képernyőkép)

A Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki, a nevek, a telefonszámok, az e-mail-címek nyilvánosan elérhetők az interneten.

A lista hiteles: több érintettel is beszéltek, akik lényegében igazolták az adatok valódiságát. Egyesek bosszankodnak, másokat zavart az adatszivárgás, de olyan is volt, akit nem érdekelt az ügy.

A személyes adatok abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be és amely fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.

A telefonos applikációt – sajtóhírek szerint – az ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek.

Újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A világhálóra kikerült majdnem húszezer olyan magánszemély neve, telefonszáma, e-mail-címe, akik – az Index hétfői cikke szerint – csatlakoztak a párt mobiltelefonos alkalmazásához, a Tisza Világhoz.

Bár a linket korábban terheléses támadás érhette, a kiszivárgott adatlista a cikk megjelenésekor is nyilvános volt még, és, mint az kiderült, valódi is.

Meglepődtek, bosszankodnak, illetve félnek az érintettek az újabb tiszás adatszivárgás miatt

A Magyar Nemzet ugyanis felhívott megannyi ott található telefonszámot, és több érintett válaszolt is kérdésükre. „Bosszant a dolog, de nem tudok ezzel mit kezdeni. Magyarország, így szeretlek” – így nyilatkozott például a lapnak egy Béla nevű férfi, akitől azt kérdezték, mit szól ahhoz, hogy kikerültek a Tisza Pártnak megadott adatai. Egy másik érintett, Tímea nem cáfolta, de nem kívánta kommentálni a történteket, megint másikuk, Andrea pedig csupán annyit mondott, hogy nincs titkolnivalója.