Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

applikáció

Valóban a Tisza Párt szimpatizánsának adatai szivárogtak ki

22 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb adatszivárgási botrány Magyar Péterék háza táján. Nagyjából húszezer szimpatizánsuk adatai szivárogtak ki; nevek, telefonszámok, e-mail-címek váltak elérhetővé az interneten, az applikációt ukránok fejleszthették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
applikációukrajnaTisza Párttisza pártiadatszivárgás

Az újabb tiszás adatszivárgási botrányban érintettek közül többen is válaszoltak a Magyar Nemzetnek, valamint az ügy tisztázásáért a lap megkereste az ukrán céget és mindazokat a személyeket, akik a Tisza-féle applikáció kialakításában részt vehettek.

A Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki (Forrás: Facebook)
A Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki (Forrás: Facebook/Tisza Párt/Képernyőkép)
  • A Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki, a nevek, a telefonszámok, az e-mail-címek nyilvánosan elérhetők az interneten.
  • A lista hiteles: több érintettel is beszéltek, akik lényegében igazolták az adatok valódiságát. Egyesek bosszankodnak, másokat zavart az adatszivárgás, de olyan is volt, akit nem érdekelt az ügy.
  • A személyes adatok abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be és amely fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.
  • A telefonos applikációt – sajtóhírek szerint – az ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek.

Újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A világhálóra kikerült majdnem húszezer olyan magánszemély neve, telefonszáma, e-mail-címe, akik – az Index hétfői cikke szerint – csatlakoztak a párt mobiltelefonos alkalmazásához, a Tisza Világhoz.

Bár a linket korábban terheléses támadás érhette, a kiszivárgott adatlista a cikk megjelenésekor is nyilvános volt még, és, mint az kiderült, valódi is.

 

Meglepődtek, bosszankodnak, illetve félnek az érintettek az újabb tiszás adatszivárgás miatt

A Magyar Nemzet ugyanis felhívott megannyi ott található telefonszámot, és több érintett válaszolt is kérdésükre. „Bosszant a dolog, de nem tudok ezzel mit kezdeni. Magyarország, így szeretlek” – így nyilatkozott például a lapnak egy Béla nevű férfi, akitől azt kérdezték, mit szól ahhoz, hogy kikerültek a Tisza Pártnak megadott adatai. Egy másik érintett, Tímea nem cáfolta, de nem kívánta kommentálni a történteket, megint másikuk, Andrea pedig csupán annyit mondott, hogy nincs titkolnivalója.

Másként fogalmazott egy következő nyilatkozó, László, akit zavar az adatszivárgás, ám reménykedik abban, hogy „a problémát mielőbb megoldják”. Egy Nóra nevű nő úgy reagált, meglepte, hogy kiszivárogtak a személyes adatai, és először azt kérdezte, kik és mire használhatják a bizalmas információkat. Ám némi gondolkodás után arra jutott, hogy nem zavarja a dolog. Szerinte más applikációkból is szivároghatnak ki adatok.

Nem úgy egy Tamás nevű megszólaló, aki szintén megütközött az újabb adatszivárgáson. Elmondta, hétfő délután pont egy tiszás gyűlésre megy, ahol majd megkérdezi, hogyan fordulhatott elő ez az eset.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

A Tisza Világ applikáció ukrán, a letöltőinek adatai pedig már Ukrajnában vannak
Orbán Viktor reagált Zelenszkij szavaira – ezt nem teszi zsebre az ukrán elnök

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!