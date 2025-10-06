Valóban a Tisza Párt szimpatizánsának adatai szivárogtak ki

Az újabb tiszás adatszivárgási botrányban érintettek közül többen is válaszoltak a Magyar Nemzetnek, valamint az ügy tisztázásáért a lap megkereste az ukrán céget és mindazokat a személyeket, akik a Tisza-féle applikáció kialakításában részt vehettek.
Újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A világhálóra kikerült majdnem húszezer olyan magánszemély neve, telefonszáma, e-mail-címe, akik – az Index hétfői cikke szerint – csatlakoztak a párt mobiltelefonos alkalmazásához, a Tisza Világhoz.
Bár a linket korábban terheléses támadás érhette, a kiszivárgott adatlista a cikk megjelenésekor is nyilvános volt még, és, mint az kiderült, valódi is.
A Magyar Nemzet ugyanis felhívott megannyi ott található telefonszámot, és több érintett válaszolt is kérdésükre. „Bosszant a dolog, de nem tudok ezzel mit kezdeni. Magyarország, így szeretlek” – így nyilatkozott például a lapnak egy Béla nevű férfi, akitől azt kérdezték, mit szól ahhoz, hogy kikerültek a Tisza Pártnak megadott adatai. Egy másik érintett, Tímea nem cáfolta, de nem kívánta kommentálni a történteket, megint másikuk, Andrea pedig csupán annyit mondott, hogy nincs titkolnivalója.
Másként fogalmazott egy következő nyilatkozó, László, akit zavar az adatszivárgás, ám reménykedik abban, hogy „a problémát mielőbb megoldják”. Egy Nóra nevű nő úgy reagált, meglepte, hogy kiszivárogtak a személyes adatai, és először azt kérdezte, kik és mire használhatják a bizalmas információkat. Ám némi gondolkodás után arra jutott, hogy nem zavarja a dolog. Szerinte más applikációkból is szivároghatnak ki adatok.
Nem úgy egy Tamás nevű megszólaló, aki szintén megütközött az újabb adatszivárgáson. Elmondta, hétfő délután pont egy tiszás gyűlésre megy, ahol majd megkérdezi, hogyan fordulhatott elő ez az eset.
A teljes cikk ide kattintva érhető el.