NAV-eljárásoktól az álhírekig: nagy bajban van Vályi István

Vályi István neve most azért került ismét a hírekbe, majd kritikák kereszttüzébe, mert ő is egyike volt azoknak a netes személyiségeknek, akik mindenféle bizonyíték nélkül próbálták a kormány tagjait besározni a Szőlő utcai álhírbotrányban. Ezt követően pedig, miután az idegszálai felmondták a szolgálatot, tehetségtelennek, butának és a hatalomhoz dörgölőzőnek nevezte azokat, aki szembesítették a kijelentéseivel. A jobboldali újságírókat propagandistának nevezte, akik szerinte az ő adójából hazudnak – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Vályi István korábban nem politizált. Miután átvette a vezetést a műsorában és az azt gyártó cégben, váratlanul idén tavasszal egy videójában azzal vádolta a kormányt, hogy megszüntette az Erzsébet-táborokat

A portál megvizsgálta, Vályi mennyi adót fizet, és miért váltogatja a cégeit. Emlékeztetnek, hogy már a Partizánban arról beszélt pár hónappal ezelőtt, hogy ha úgy hozza az élet, majd inkább céget alapít Szlovákiában vagy Romániában, és úgy gyártja tovább a tartalmait. Úgy tűnik azonban, hogy Magyarországon is csúcsra járatta már a cégekkel való trükközést.

Vályi valószínűleg nem csak a dezinformációs kampányban való részvétele miatt ideges. A nyilvánosan elérhető adatbázisok szerint ugyanis a Vályihoz köthető cégek ellen kezdeményezett végrehajtást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az egyik ilyen cég a Barba és Társai Hiradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, amely 2025 áprilisa óta kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll. A vállalkozás ellen idén február és május között összesen öt eljárást kezdeményezett a NAV.

(Forrás: Opten)

Az eljárás oka az Opten szerint három esetben végrehajtás volt, két esetben pedig az adószám törlése.

Ennél csak egy fokkal van jobb állapotban a The Zone Kft. amely szintén Vályi Istvánhoz köthető. A vállalkozás ugyan a másikkal ellentétben az Opten cégadatbázis szerint még működik, ugyanakkor ebben a cégben is sikerült NAV által kezdeményezett végrehajtást összeszednie Vályi Istvánéknak.

(Forrás: Opten)

Ugyanakkor a Speedzone Kft. egyik eladás előtti tulajdonosával, Balázs Viktorral alapították meg 2024 nyarán a The Zone-t, amelyben egészen 2024 októberéig vezető tisztségviselő és tulajdonos is volt a korábbi cég tulaja.

Az tehát nem volt tiszta, hogy miért kellett egy új cég, aminek az egyik tulajdonosa is azonos a régiével. Az már csak hab a tortán, hogy a Speedzone Kft. azóta egy pusztavacsi 52 éves hölgy nevére került át, aki korábban az APEH (a NAV elődje) dolgozója volt. Vályi a Partizánban inkább nem akart arról beszélni, hogy erre miért volt szükség, a cég azóta végelszámolás alá került.

2024 októberében nagy változás állt be a The Zone Kft. élén, és a Vályi Istvánnal jó kapcsolatot ápoló Barbalics Bence került a vállalkozás élére. Szintén tavaly októberben lett a cég tulajdonosa Vályi István, akik így ketten korlátlan hatalommal bírnak a The Zone Kft. felett.

Balázs Viktort pedig eltüntették a cég közeléből. A Speedzone Kft. megszűnése és a The Zone Kft. megalapítása nagy vihart kavart, a követőkben nagyon sok a kérdőjel maradt, talán az sem véletlen, hogy Vályiék másfél órán át magyarázták a bizonyítványt a váltás után fél évvel.