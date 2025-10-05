Hírlevél

Váradi Paszkál

Szőlő utcai álhírbotrány: újabb embernél tartottak házkutatást

A rendőrök újabb youtubernél tartottak házkutatást: ezúttal Váradi Paszkál otthonában jelentek meg a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai, akik adathordozókat foglaltak le. Korábban Juhász Péternél és Káncz Csabánál is hasonló eljárásra került sor.
Váradi Paszkálházkutatásrendőrség

Juhász Péter után ismét egy youtubernél tartottak házkutatást a rendőrök – az érintett egy gyilkossági ügyről beszélt korábban – írja az Index.

Váradi Paszkál otthonában jelentek meg a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai Fotó: Shutterstock/Beol.hu
Váradi Paszkál otthonában jelentek meg a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai
Fotó: Shutterstock/Beol.hu

A rendőrség Váradi Paszkálnál is házkutatást tartott

Pénteken a rendőrség újabb youtubernél, Váradi Paszkálnál tartott házkutatást. A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai adathordozókat és mobiltelefont foglaltak le nála. A Váradinak átadott határozat szerint a nyomozás alapja a gyanú, hogy „nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétsége” történt.

Csináltam egy videóinterjút Juhi Zsolt bácsis felvétele után. Ez egy tíz évvel ezelőtt meggyilkolt prostihoz kötődik, akit annak idején kapcsolatba hoztak egy magas rangú kormánypárti politikussal. Lényegében az apja ebben az interjúban megnevezte ezt a személyt. Ennek kapcsán pár nappal később valamilyen magyar kormányzati szerv letiltotta ezt a videót YouTube-ról, nem törölték, hanem az elérését korlátozták Magyarországon

– mondta Váradi Paszkál.

Korábban Semjén Zsolt rágalmazás miatt tett feljelentése nyomán a múlt héten Káncz Csaba otthonában is megjelentek a hatóságok, és lefoglalták a számítógépét. A héten pedig ügyészek foglalták le Juhász Péter számítógépét és mobiltelefonjait is.

Ahogy arról az Origo beszámolt, Puzsér Róbert tüntetést hirdetett az álhírgyárosok és Juhász Péter védelmében. A eseményen többek között Látó János a Szőlő utcai álhírbotrány egyik kulcsszereplője is felszólal majd, akinek botrányosabbnál botrányosabb kijelentéseiről itt olvashat.  

 

