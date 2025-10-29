Hírlevél

Varga Judit

Varga Judit visszatér a közéletbe a gyermekek oldalán

Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter csatlakozott a Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz, ahol gyermekjogi védnök lesz. Az MCC gondozásában indult, Varga Juditot is befogadó program szakmai vezetője Hal Melinda, aki egyúttal a Bajai Szent Rókus Kórház klinikai szakpszichológusa – számolt be az Index.
Az egykori igazságügyi miniszter rövid interjút is adott az AMVE bajai hírportálnak a bejelentés alkalmából.

Varga Judit igazságügyi miniszter nyilatkozik a sajtó munkatársainak, amint megérkezik az EU-tagországok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek brüsszeli tanácskozására 2023. július 10-én. MTI/EPA/Olivier Matthys
Varga Judit igazságügyi miniszter nyilatkozik, miután megérkezett az EU-tagországok minisztereinek brüsszeli tanácskozására 2023. július 10-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)

Anyaként nap mint nap látom, mennyi hatás éri a családokat, különösen a gyerekeket. A világ rohan, a digitális tér zajos, és az ember lelke könnyen elfárad. A lelki védőpajzs számomra azt jelenti, hogy tudatosan védjük a belső világunkat – azt a részt, ahol a hitünk, az értékeink és az identitásunk él. A Nemzeti Mentál Pajzs Program is ezt a célt szolgálja: hogy a test, a lélek és a szellem egységben maradjon, és az ember stabil legyen a változó világban” 

– mondta Varga Judit. 

A volt igazságügyi miniszter hozzátette: 

Ha az emberi identitásrészek – a hit, a család, a nemzethez tartozás, a szerepeink – összhangban vannak, akkor nemcsak egyénileg, hanem nemzeti szinten is védettebbek leszünk.”

Varga Juditot többen bátorították az elmúlt időszakban arra, hogy térjen vissza a politikába, illetve a közéletbe. Október elején Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt a korábbi miniszter visszatéréséről.

