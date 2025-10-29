Varga Judit visszatér a közéletbe a gyermekek oldalán

Anyaként nap mint nap látom, mennyi hatás éri a családokat, különösen a gyerekeket. A világ rohan, a digitális tér zajos, és az ember lelke könnyen elfárad. A lelki védőpajzs számomra azt jelenti, hogy tudatosan védjük a belső világunkat – azt a részt, ahol a hitünk, az értékeink és az identitásunk él. A Nemzeti Mentál Pajzs Program is ezt a célt szolgálja: hogy a test, a lélek és a szellem egységben maradjon, és az ember stabil legyen a változó világban”