Varga Judit visszatér a közéletbe a gyermekek oldalán

Az egykori igazságügyi miniszter rövid interjút is adott az AMVE bajai hírportálnak a bejelentés alkalmából.
Anyaként nap mint nap látom, mennyi hatás éri a családokat, különösen a gyerekeket. A világ rohan, a digitális tér zajos, és az ember lelke könnyen elfárad. A lelki védőpajzs számomra azt jelenti, hogy tudatosan védjük a belső világunkat – azt a részt, ahol a hitünk, az értékeink és az identitásunk él. A Nemzeti Mentál Pajzs Program is ezt a célt szolgálja: hogy a test, a lélek és a szellem egységben maradjon, és az ember stabil legyen a változó világban”
– mondta Varga Judit.
A volt igazságügyi miniszter hozzátette:
Ha az emberi identitásrészek – a hit, a család, a nemzethez tartozás, a szerepeink – összhangban vannak, akkor nemcsak egyénileg, hanem nemzeti szinten is védettebbek leszünk.”
Varga Juditot többen bátorították az elmúlt időszakban arra, hogy térjen vissza a politikába, illetve a közéletbe. Október elején Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt a korábbi miniszter visszatéréséről.