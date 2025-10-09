Varga Judit visszatér? – Gulyás Gergely reakciója sokat elárul

A levél írója azt kérte Gulyás Gergelytől, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Varga Judit visszatérhessen a politikába. „Ekkora visszavárást még soha nem láttam, mint ami most kialakult Varga Judittal kapcsolatban. Kérem, tegyen érte, köszönöm!” – állt a bejegyzésben idézett sorok között.

Gulyás Gergely egy választópolgár levelét olvasta fel, amelyben Varga Judit visszatérését kérték.

Fotó: Facebook/Varga Judit

Üzenet vagy burkolt felhívás Varga Judit felé?

Gulyás Gergely láthatóan nem maradt közömbös a kérés iránt: egy félmosollyal az arcán csak ennyit fűzött hozzá – „Felolvastam… ezzel tudunk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza!”



A rövid, de beszédes reakció azonnal lavinát indított el a közösségi oldalakon, sokan már most találgatják, vajon valóban készül-e valamire a korábbi igazságügyi miniszter.

A videó a közzététel után rövid idő alatt több ezer megtekintést gyűjtött, és rengetegen kommenteltek alá támogató, biztató üzeneteket – a visszatérés lehetősége láthatóan sokak fantáziáját megmozgatta.