Budapest

Elindult a gyorsvonat: megnyílt Budapest–Belgrád vasútvonal szerbiai szakasza

Elindult a gyorsvasút Szabadka és Belgrád között, ezzel teljes hosszában megnyílt a Budapest–Belgrád vasútvonal szerbiai szakasza. A 200 km/órás sebességre alkalmas pályán Szabadka és Újvidék között mindössze 41 perc az utazás, míg a szerb fővárosból Szabadkára 70 perc alatt lehet eljutni. Hamarosan a magyarországi szakasz is megnyílik, mutatjuk milyen előnyökkel jár, és mennyi idő alatt érhetünk Belgrádba.
BudapestBelgrádÚj Selyemút

Szerdán délben elindult a gyorsvasút Szabadka és Belgrád között, így a Belgrád-Budapest vasútvonal teljes szerbiai szakaszát megnyitották. Hétfőtől a tervek szerint naponta összesen 13 járat indul majd mindkét irányba. Reggel 6 és este 10 óra között szinte minden órában indul vonat.

A Budapest–Belgrád vasút Szerbiában / Fotó: Railmarket
A Budapest–Belgrád vasút Szerbiában. Fotó: Railmarket

Az Újvidék és Szabadka közötti 108 kilométeres vonal óránként 200 kilométeres sebességre alkalmas, és az utazást jelentősen lerövidíti. Újvidék és Szabadka között 41 perc a menetidő, Belgrádból Szabadkára pedig mindössze 70 perc. Az építkezés során 

  • négy hidat, 
  • két viaduktot, 
  • 27 felüljárót, 
  • 15 aluljárót 
  • és három vadvédelmi átjárót alakítottak ki, ez utóbbi először valósult meg Szerbiában. 

 

Miért fontos a Budapest-Belgrád vasútvonal?

A vasútvonal az Új Selyemút európai kapujaként nemcsak logisztikai szempontból bír stratégiai jelentőséggel, hanem Kína és a Nyugat-Balkán gazdasági együttműködésének zászlóshajójává is vált.

A beruházás Magyarország számára is kulcsfontosságú.

A magyar-szerb-kínai együttműködés révén hazánk a közép-európai szállítási folyosók egyik meghatározó szereplőjévé válhat. A gyorsvasút lehetővé teszi, hogy a magyar és a szerb főváros között jóval rövidebb idő alatt utazhassanak az emberek és a térségbe érkező áruk, ezzel növelve hazánk versenyképességét és gazdasági súlyát. 

Nem véletlen, hogy a projektet mindhárom ország kiemelt fontosságúnak tekinti.

A magyarországi szakasz a tervek szerint jövő januárban készülhet el, Lázár János építési és közlekedési miniszter tájékoztatása alapján. A vasútvonal teljes átadását követően a szerb és a magyar főváros közötti utazás 2 óra 45 percre csökken.

Lázár János az újvidéki tragédia után többletellenőrzést rendelt el

Lázár János egy szeptemberi közlekedésinfón azt mondta: többletellenőrzést akart elrendelni a Budapest–Belgrád vasútvonal beruházása kapcsán, ő maga is akkor nyugodt, ha egy nemzetközi audit megállapítja, hogy minden rendben van a felújítás körül. Elsősorban műszaki auditra számít, ez a legfontosabb számára. 

Nincs jogszabályi kötelezettségem, akár moshatnám a kezemet is

– mondta az ellenőrzés elindításáról. Lázár szerint aki azt mondja, hogy a kínaiak nem tudnak vasutat építeni, az háttal nézi a tévét. 

Az építkezés gyakorlatilag kész, azt tervezte, hogy januárban megkezdik a közlekedést napi három párral. 

A határátlépést kell megszervezni, ennek érdekében is intenzív munka zajlik a háttérben.

 

