Elindult a gyorsvonat: megnyílt Budapest–Belgrád vasútvonal szerbiai szakasza

Szerdán délben elindult a gyorsvasút Szabadka és Belgrád között, így a Belgrád-Budapest vasútvonal teljes szerbiai szakaszát megnyitották. Hétfőtől a tervek szerint naponta összesen 13 járat indul majd mindkét irányba. Reggel 6 és este 10 óra között szinte minden órában indul vonat.

A Budapest–Belgrád vasút Szerbiában. Fotó: Railmarket

Az Újvidék és Szabadka közötti 108 kilométeres vonal óránként 200 kilométeres sebességre alkalmas, és az utazást jelentősen lerövidíti. Újvidék és Szabadka között 41 perc a menetidő, Belgrádból Szabadkára pedig mindössze 70 perc. Az építkezés során

négy hidat,

két viaduktot,

27 felüljárót,

15 aluljárót

és három vadvédelmi átjárót alakítottak ki, ez utóbbi először valósult meg Szerbiában.

Miért fontos a Budapest-Belgrád vasútvonal?

A vasútvonal az Új Selyemút európai kapujaként nemcsak logisztikai szempontból bír stratégiai jelentőséggel, hanem Kína és a Nyugat-Balkán gazdasági együttműködésének zászlóshajójává is vált.

A beruházás Magyarország számára is kulcsfontosságú.

A magyar-szerb-kínai együttműködés révén hazánk a közép-európai szállítási folyosók egyik meghatározó szereplőjévé válhat. A gyorsvasút lehetővé teszi, hogy a magyar és a szerb főváros között jóval rövidebb idő alatt utazhassanak az emberek és a térségbe érkező áruk, ezzel növelve hazánk versenyképességét és gazdasági súlyát.

Nem véletlen, hogy a projektet mindhárom ország kiemelt fontosságúnak tekinti.

A magyarországi szakasz a tervek szerint jövő januárban készülhet el, Lázár János építési és közlekedési miniszter tájékoztatása alapján. A vasútvonal teljes átadását követően a szerb és a magyar főváros közötti utazás 2 óra 45 percre csökken.

Lázár János az újvidéki tragédia után többletellenőrzést rendelt el

Lázár János egy szeptemberi közlekedésinfón azt mondta: többletellenőrzést akart elrendelni a Budapest–Belgrád vasútvonal beruházása kapcsán, ő maga is akkor nyugodt, ha egy nemzetközi audit megállapítja, hogy minden rendben van a felújítás körül. Elsősorban műszaki auditra számít, ez a legfontosabb számára.

Nincs jogszabályi kötelezettségem, akár moshatnám a kezemet is

– mondta az ellenőrzés elindításáról. Lázár szerint aki azt mondja, hogy a kínaiak nem tudnak vasutat építeni, az háttal nézi a tévét.

Az építkezés gyakorlatilag kész, azt tervezte, hogy januárban megkezdik a közlekedést napi három párral.

A határátlépést kell megszervezni, ennek érdekében is intenzív munka zajlik a háttérben.