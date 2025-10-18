Vitályos Eszter: Békére van szükség, nem háborúra

A Fidesz álláspontja kezdettől világos – békére van szükség, nem háborúra – mondta Vitályos Eszter egy Szentendrei eseményen. A kormánypárt szerint Brüsszel egyre határozottabban a fegyveres konfliktus folytatására készül, amivel Európa gazdasági jövőjét is kockáztatja.

Vitályos Eszter kormányszóvivő Fotó: Havran Zoltán

„A béke Európa érdeke”

A Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a háború kitörése óta a párt következetesen a béke pártján áll. „Brüsszel háborúra készül, Európát háborúba akarják vinni Oroszország ellen. Mi ezzel szemben a békét képviseljük, mert a harctéren nem lehet békét teremteni” – mondta Vitályos Eszter.

Hozzátette, a háború gazdasági hatásai már most is érezhetők, és amíg a fegyverek szólnak, addig Európa, így Magyarország sem számíthat tartós gazdasági növekedésre.

Aláírásgyűjtés a háborús tervek ellen

A politikus elmondta, a Fidesz országos aláírásgyűjtést indított annak érdekében, hogy megakadályozza Brüsszel háborús politikáját. A cél, hogy minél több magyar csatlakozzon a békepárti kezdeményezéshez.

Vitályos Eszter szerint a következő hetekben a kampány minden nagyvárost és kisebb települést elér, a képviselők pedig személyesen is felkeresik a választókat, hogy elmagyarázzák: az európai gazdaság jövője a békén múlik.

Brüsszel háborús költségvetése

A kormányszóvivő emlékeztetett arra, hogy az uniós vezetők olyan költségvetési tervezetet készítettek, amely 800 milliárd eurót fordítana hadiipari célokra és a háború finanszírozására. Ezzel szemben a Fidesz szerint a forrásokat inkább Európa újjáépítésére és gazdasági erősítésére kellene fordítani.

Vitályos Eszter hozzátette: az unió gyorsított eljárásban csatlakoztatná Ukrajnát, az újjáépítés költségeit pedig a tagállamokra hárítaná. „Ez hátráltatja Európa fejlődését, és újabb terheket róna a magyar családokra” – fogalmazott.

Energiafüggetlenség és nemzeti érdek

Vitályos szerint Brüsszel azon terve is veszélyes, amely Magyarországot leválasztaná az olcsó orosz energiáról. „Számunkra ez létkérdés. A béke és az energiaellátás biztonsága egyaránt a nemzeti érdekünket szolgálja” – mondta a politikus.