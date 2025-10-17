Hírlevél

Friss

Vitályos Eszter

Vitályos Eszter: Nemet kell mondani Brüsszel háborús terveire

Brüsszel a háborún, mi a békén dolgozunk - mondja Vitályos Eszter kormányszóvivő, aki a közösségi média oldalán arról számol be, hogy a hétvégén több településen is részt vesz a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtési akcióján. Vitályos Eszter mindenkit arra kér, hogy támogassa a Fidesz és a kormány békepárti álláspontját.
Vitályos Eszterbékepártialáírásgyűjtés

Vitályos Eszter a közösségi médiás oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormány és a Fidesz országszerte folytatja aláírásgyűjtési akcióját a brüsszeli háborús tervek ellen. A kezdeményezés célja, hogy minél több magyar állampolgár fejezhesse ki a tiltakozását az Európai Unió új, hadi üzemmódra vonatkozó stratégiája ellen.

Vitályos Eszter: Mi mondjunk NEM-et a brüsszeli háborús tervekre!
Brüsszel a háborún, mi a békén dolgozunk - mondja Vitályos Eszter kormányszóvivő, aki a közösségi média oldalán arról számol be, hogy a hétvégén több településen is részt vesz a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtési akcióján. Fotó: Havran Zoltán

Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy saját választókörzetében is aktívan részt vesz a békepárti aláírásgyűjtő akcióban.

Aláírásgyűjtés a brüsszeli háborús terv ellen.

Brüsszel bemutatta az új háborús tervét, hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát.

Brüsszel a háborún, mi a békén dolgozunk.

Mi mondjunk NEM-et a brüsszeli háborús tervekre!

Szombaton az alábbi helyszíneken várunk Benneteket:

  • Nagymaroson és Szentendrén délelőtt, 
  • Tahitótfalun délután.”

- írja a kormánypárti politikus a Facebook oldalán.

Mint ismeretes a Fidesz békepárti aláírásgyűjtő kampánya a következő hetekben több vidéki és fővárosi helyszínen is folytatódik. A Fidesz politikusai szerint minél több aláírás gyűlik össze, annál erősebben lehet képviselni a magyar békeüzenetet az uniós döntéshozatalban.

 

