Vitályos Eszter: Nemet kell mondani Brüsszel háborús terveire

Vitályos Eszter a közösségi médiás oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormány és a Fidesz országszerte folytatja aláírásgyűjtési akcióját a brüsszeli háborús tervek ellen. A kezdeményezés célja, hogy minél több magyar állampolgár fejezhesse ki a tiltakozását az Európai Unió új, hadi üzemmódra vonatkozó stratégiája ellen.
Vitályos Eszter: Mi mondjunk NEM-et a brüsszeli háborús tervekre!
Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy saját választókörzetében is aktívan részt vesz a békepárti aláírásgyűjtő akcióban.
Aláírásgyűjtés a brüsszeli háborús terv ellen.
Brüsszel bemutatta az új háborús tervét, hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát.
Brüsszel a háborún, mi a békén dolgozunk.
Mi mondjunk NEM-et a brüsszeli háborús tervekre!
Szombaton az alábbi helyszíneken várunk Benneteket:
- Nagymaroson és Szentendrén délelőtt,
- Tahitótfalun délután.”
- írja a kormánypárti politikus a Facebook oldalán.
Mint ismeretes a Fidesz békepárti aláírásgyűjtő kampánya a következő hetekben több vidéki és fővárosi helyszínen is folytatódik. A Fidesz politikusai szerint minél több aláírás gyűlik össze, annál erősebben lehet képviselni a magyar békeüzenetet az uniós döntéshozatalban.