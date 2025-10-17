Vitályos Eszter: Nemet kell mondani Brüsszel háborús terveire

Vitályos Eszter a közösségi médiás oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormány és a Fidesz országszerte folytatja aláírásgyűjtési akcióját a brüsszeli háborús tervek ellen. A kezdeményezés célja, hogy minél több magyar állampolgár fejezhesse ki a tiltakozását az Európai Unió új, hadi üzemmódra vonatkozó stratégiája ellen.

Brüsszel a háborún, mi a békén dolgozunk - mondja Vitályos Eszter kormányszóvivő, aki a közösségi média oldalán arról számol be, hogy a hétvégén több településen is részt vesz a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtési akcióján. Fotó: Havran Zoltán

Vitályos Eszter: Mi mondjunk NEM-et a brüsszeli háborús tervekre!

Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy saját választókörzetében is aktívan részt vesz a békepárti aláírásgyűjtő akcióban.

Aláírásgyűjtés a brüsszeli háborús terv ellen. Brüsszel bemutatta az új háborús tervét, hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát. Brüsszel a háborún, mi a békén dolgozunk. Mi mondjunk NEM-et a brüsszeli háborús tervekre! Szombaton az alábbi helyszíneken várunk Benneteket: Nagymaroson és Szentendrén délelőtt,

Tahitótfalun délután.”

- írja a kormánypárti politikus a Facebook oldalán.