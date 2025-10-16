A vizitdíj atyja is felbukkant a Tisza Párt programbemutatóján – vajon mivel készülnek?

A vizitdíj atyja is felbukkant a Tisza Párt egészségügyi program bemutatóján. A Gyurcsány-kormányból egyenesen a Tiszába. Régi emberek új logóval – számolt be róla Facebook-videójában Rétvári Bence államtitkár.

Kincses Gyula a vizitdíj visszahozása és a kórházak számának csökkentése mellett érvel.

Kincses Gyula hivatali ideje alatt vezette be a Gyurcsány-kormány a vizitdíjat, a Covid-járvány alatt pedig ő volt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke. Az egykori egészségügyi államtitkár álláspontja nem sokat változott az elmúlt évtizedekben: néhány hónappal ezelőtt megint a vizitdíj mellett érvelt.

Igen a vizitdíj egy olyan eszköz, amely alkalmas arra, hogy racionalizálja az ellátásokat. Az a fajta kockázat akkor is van, hogy valaki az 1 euró miatt nem fordul orvoshoz, amikor kellene. De ez kisebb, kevesebb kár, az én véleményem szerint, mint amennyi racionalizálást lehetne rendszerszinten az egészben hozni

– jelentette ki. Valamint elmondta azt is, hogy szerinte helyes lenne egy „szerkezetátalakítás” az egészségügyben, amely ugyan az ő véleménye szerint is jelentősen megterhelné a mostani alapellátást, tehát a házi orvosi rendszert, de a végén kórházak számának csökkentéséhez vezetne, és ez szerinte jó. A korházak számának radikális csökkentéséről is beszélt Kincses Gyula.

Nem ő az egyetlen azonban aki kórházbezárásról beszél a Tisza Párt környékén. Tarr Zoltán egy napvilágra került felvételen elmondta, hogy mi várna ránk kormányváltás esetén: prioritást élvezne a kórházi ágyak csökkentése és az iskolák bezárása.

Tehát nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban. Tehát, hogy annyi ágy kell, nem tudom, a neurológián, vagy annyi ágy kell a nem tudom, fül-orr-gégészeten, meg nem biztos, hogy olyan meg olyan általános iskola kell, tehát ezeket mind-mind át kell gondolni”

– fogalmazott a politikus.