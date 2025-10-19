Hírlevél

Donald Trump

Weber és von der Leyen hazudott, Trump telefonhívása elhozta az igazságot!

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Menczer Tamás legújabb videójában felidézte, hogyan támadták korábban Orbán Viktort azért, mert békemisszióra indult Kijevbe, Moszkvába, Pekingbe és az Egyesült Államokba — még Donald Trump elnöksége előtt. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Manfred Weber és Ursula von der Leyen „a legaljasabb, leghazugabb módon” kritizálták a magyar miniszterelnököt, de az idő őt igazolta.
Donald TrumpManfred WeberbékemisszióMenczer Tamás

„Emlékeztek-e arra, hogy amikor Orbán Viktor elment Kijevbe, Moszkvába, Pekingbe, meg egyébként Donald Trumphoz, Amerikában még nem is volt elnök Donald Trump, akkor mi mindent mondtak rá? Emlékeztek arra, hogy Weber azt mondta: Ez nem egy békemisszió, ez nem egy békemisszió" – mondta a videójában Menczer Tamás, majd felidézte, hogy mit is mondtak ezek a politikusok:

„Manfred Weber: Az ön utazása soha nem volt békemisszió. Az ön utazása soha nem volt békemisszió. Ez a háborút meghosszabbító misszió volt.Von der Leyen szintén azt mondta ez nem egy békemisszió. Von der Leyen: Ez az úgynevezett “békemisszió” nem volt más, mint egy megalkuvási misszió."

A legaljasabb, leghazugabb módon támadták a magyar miniszterelnököt. De az igazság itt is kiderült, ugyanis Donald Trump azt mondta, hogy ezt a békecsúcsot annak az embernek az országába viszi, aki egyedüliként kezdettől kiállt a békéért!

– zárta a videóját a kománypártok kommunikációs igazgatója.

