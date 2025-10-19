Weber és von der Leyen hazudott, Trump telefonhívása elhozta az igazságot!

„Emlékeztek-e arra, hogy amikor Orbán Viktor elment Kijevbe, Moszkvába, Pekingbe, meg egyébként Donald Trumphoz, Amerikában még nem is volt elnök Donald Trump, akkor mi mindent mondtak rá? Emlékeztek arra, hogy Weber azt mondta: Ez nem egy békemisszió, ez nem egy békemisszió" – mondta a videójában Menczer Tamás, majd felidézte, hogy mit is mondtak ezek a politikusok:

„Manfred Weber: Az ön utazása soha nem volt békemisszió. Az ön utazása soha nem volt békemisszió. Ez a háborút meghosszabbító misszió volt.Von der Leyen szintén azt mondta ez nem egy békemisszió. Von der Leyen: Ez az úgynevezett “békemisszió” nem volt más, mint egy megalkuvási misszió."

A legaljasabb, leghazugabb módon támadták a magyar miniszterelnököt. De az igazság itt is kiderült, ugyanis Donald Trump azt mondta, hogy ezt a békecsúcsot annak az embernek az országába viszi, aki egyedüliként kezdettől kiállt a békéért!

– zárta a videóját a kománypártok kommunikációs igazgatója.