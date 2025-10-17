Nézze meg, hogyan támadta Weber és von der Leyen Orbán Viktort a békemissziója miatt! Minden erővel támadták, mert a békéért dolgozott. És mi lett belőle? Trump a végén elmondja – írta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója, majd a videójában felidézte a külföldi politikusok nyilatkozatait, íme:

Manfred Weber: „Az ön utazása soha nem volt békemisszió. Ez a háborút meghosszabbító misszió volt.”

Ursula von der Leyen pedig így nyilatkozott Orbán Viktor tavaly júliusi békemissziójáról: „Két héttel ezelőtt egy uniós miniszterelnök Moszkvába utazott. Ez az úgynevezett békemisszió nem volt más, mint egy megalkuvási misszió.”

Donald Trump azonban az uniós vezetőkkel szemben méltatta a magyar miniszterelnök béke érdekében tett fáradozásait:

Szóval Magyarországon fogunk találkozni. Orbán Viktor lesz a házigazda. És ez tényleg egy olyan dolog, aminek itt van az ideje!

– hangsúlyozta az amerikai elnök.