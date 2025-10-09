Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sajtóinformáció: ismeretlen drón jelent meg egy német NATO-bázis felett

Wolf Kati

Wolf Kati keményen visszavágott az őt minden alap nélkül becsmérlő 444-nek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éles hangú nyilvános üzenetben tette helyre Wolf Kati az őt durván és minden bizonyíték nélkül támadó 444-et. Az énekesnő, Wolf Kati pontról pontra cáfolta a portál hamis állításait elmondva a cikk szerzőjének, hogy szerinte az amit az újságíró csinál, az nem újságírás, hanem csak alaptalan hangulatkeltő vádaskodás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Wolf Kati444NER

Vita bontakozott ki Wolf Kati és a 444.hu között, miután a portál „Alekosztól Majkán át Wolf Katiig - hírességek, akiknek sokáig semmi bajuk nem volt a NER-rel, aztán valami megváltozott” címmel közölt cikket, amelyben az énekesnőt is a kormányzati körökhöz sorolták, érdemtelen NER haszonélvezőnek beállítva őt.

Wolf Kati üzenete a 444.hu újságírójának: Amit maga csinál, az nem újságírás.
Éles hangú nyilvános üzenetben tette helyre Wolf Katiénekesnő  az őt durván és minden bizonyíték nélkül támadó 444-et. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Wolf Kati üzenete a 444 újságírójának: Amit maga csinál, az nem újságírás

Wolf Kati a közösségi oldalán reagált a cikkben foglaltakra, és élesen bírálta a cikket író újságírót - írja a Magyar Nemzet.

Amit maga csinál, az nem újságírás, ahhoz tények, kutatás, nyomozás kell, és igazságkeresés, nem lózung, meg jól hangzó hülyeségek, amik nézettséget hoznak”

- írta az énekesnő és ugyanakkor tételesen megcáfolta a cikkben megfogalmazott összes alaptalan állítást is elmondva, hogy:

  • a Caramellel közös „halszagú” dalban pusztán énekesként vett részt, politikai nyomás nélkül,
  • 2011-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon való szereplésénél semmilyen politikai kapcsolat nem volt, Orbán Viktor „Hajrá Kati” bejegyzése után a német sajtó túlozta el az ügyet,
  • A Dal című műsor zsűritagjaként soha semmilyen politikai nyomás nem érte,
  • 2016-ban pedig az önkéntes munkájáért kapott díjat, nem politikai szerepvállalásért.

Hol itt a NER?”

- tette fel többször is a kérdést.

Az énekesnő hangsúlyozta: soha nem volt politikai kegyeltje senkinek, munkáival önállóan ért el eredményeket.

A számlámon soha nem volt és most sincs egyetlen forint sem, ami nem munkával került volna oda”

- írja Wolf Kati, aki azt is hangsúlyozta, hogy pályafutása során mindig nyitott közegben, vegyes politikai nézeteket valló emberek között dolgozott. Külön kiemelte, korábban fellépett a Pride-on is, mert fontos számára, hogy kiálljon kisebbségben lévő emberek mellett, de a számára ez sem politikai lojalitás, hanem emberi állásfoglalás volt.

Nem tudok róla, hogy valaha bárki kegyeltje lettem volna. Csinálom a dolgom, énekelek, alkotok, tanítok, és ebből élek meg”

- fogalmazott az énekesnő, aki a bejegyzése végén ismét határozottan visszautasította a 444 vádjait:
 

Kikérem magamnak, hogy NER vagy bármilyen kegyeltnek hívjanak.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!