Hihetetlen! Zelenszkij bemutatta a Tisza okostelefonját, a Tiszafont - videó

A Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatban született egy rövid MI-val készített videó, amelyet a miniszterelnök is megosztott közösségi oldalán, azzal, hogy:

„Tiszafon. Ukrajnában készült.”

Zelenszkij a színpadon mutatja be az új készüléket

A mesterséges intelligenciával készült videóban Zelenszkij bemutatja az új okostelefont, azzal, hogy

gyors, okos és a használó minden adata biztonságban lesz nála, Kijevben.

Magyar Péter ennek csak tapsol az első sorból, ő a forgalmazó.