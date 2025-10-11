Hihetetlen! Zelenszkij bemutatta a Tisza okostelefonját, a Tiszafont - videó

Ukrajnában készült. Magyar Péter forgalmazza. Zelenszkij bemutatta. Ahogyan a miniszterelnök kommentálta: Tiszafon. Ukrajnában készült.
A Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatban született egy rövid MI-val készített videó, amelyet a miniszterelnök is megosztott közösségi oldalán, azzal, hogy:
„Tiszafon. Ukrajnában készült.”
Zelenszkij a színpadon mutatja be az új készüléket
A mesterséges intelligenciával készült videóban Zelenszkij bemutatja az új okostelefont, azzal, hogy
gyors, okos és a használó minden adata biztonságban lesz nála, Kijevben.
Magyar Péter ennek csak tapsol az első sorból, ő a forgalmazó.
