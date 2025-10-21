Zelenszkij Londonba utazik, Orbán Balázs odaszúrt a kispadosok koalíciójának

Ha valaki hiányolta volna: a „Hajlandók Koalíciója" összeül a héten, hogy megvitassák hogyan lehet folytatni a háborút. Talán ideje lenne, hogy a „hajlandók" végre hajlandók legyenek mérlegelni a békét is – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Londonba látogat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy részt vegyen az úgynevezett „hajlandók koalíciójába” tömörülő államok pénteki találkozóján. Ez a koalíció azokat az országokat fogja össze, amelyek Ukrajna támogatásának megerősítése mellett kötelezték el magukat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, amint megérkezik a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos brüsszeli tanácskozására 2023. október 11-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)