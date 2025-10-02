Hírlevél

Hidvéghi Balázs

Zelenszkij újra pimaszkodik Magyarországgal

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Korábban Orbán Viktor is jelezte már Zelenszkijnek, hogy ne zaklasson minket. Most Zelenszkij „srácok Magyarországról” megjegyzéssel utalt a magyar nemzet által megválasztott kormányra legújabb kirohanásában – írta csütörtöki videó bejegyzéséhez Hidvéghi Balázs államtitkár.
Zelenszkij „srácok Magyarországról” megjegyzéssel utalt a magyar nemzet által megválasztott kormányra legújabb kirohanásában – írta csütörtöki videó bejegyzéséhez Hidvéghi Balázs államtitkár.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: AFP

Az ukrán elnök azzal kapcsolatban nyilvánult meg így, hogy szerinte le kellene állni az orosz olaj vásárlásáról és reméli hogy hallgat rá a magyar kormány, ahogyan ő fogalmazott: „srácok Magyarországról”. Erre a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára így reagált:

„Már megint mindenbe is beleszól, és mindenkit kioktat, hogy mit csináljon. Szerényebben, Elnök Úr!”

Zelenszkijt korábban is helyre kellett tenni

Ahogyan korábban lapunk megírta, Orbán Viktor is jelezte már Zelenszkijnek, hogy:

„Elnök úr, minden tisztelettel, ne zaklasson minket!”

 

