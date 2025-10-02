Zelenszkij újra pimaszkodik Magyarországgal

Zelenszkij „srácok Magyarországról” megjegyzéssel utalt a magyar nemzet által megválasztott kormányra legújabb kirohanásában – írta csütörtöki videó bejegyzéséhez Hidvéghi Balázs államtitkár.
Az ukrán elnök azzal kapcsolatban nyilvánult meg így, hogy szerinte le kellene állni az orosz olaj vásárlásáról és reméli hogy hallgat rá a magyar kormány, ahogyan ő fogalmazott: „srácok Magyarországról”. Erre a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára így reagált:
„Már megint mindenbe is beleszól, és mindenkit kioktat, hogy mit csináljon. Szerényebben, Elnök Úr!”
Ahogyan korábban lapunk megírta, Orbán Viktor is jelezte már Zelenszkijnek, hogy:
„Elnök úr, minden tisztelettel, ne zaklasson minket!”