Zelenszkij újra pimaszkodik Magyarországgal

Zelenszkij „srácok Magyarországról” megjegyzéssel utalt a magyar nemzet által megválasztott kormányra legújabb kirohanásában – írta csütörtöki videó bejegyzéséhez Hidvéghi Balázs államtitkár.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: AFP

Az ukrán elnök azzal kapcsolatban nyilvánult meg így, hogy szerinte le kellene állni az orosz olaj vásárlásáról és reméli hogy hallgat rá a magyar kormány, ahogyan ő fogalmazott: „srácok Magyarországról”. Erre a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára így reagált:

„Már megint mindenbe is beleszól, és mindenkit kioktat, hogy mit csináljon. Szerényebben, Elnök Úr!”

Zelenszkijt korábban is helyre kellett tenni

Ahogyan korábban lapunk megírta, Orbán Viktor is jelezte már Zelenszkijnek, hogy: