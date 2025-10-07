„Abban biztos vagyok, hogy Magyarországon az emberek mindenesetre támogatják Ukrajnát” – Tudja, hogy miért mondta ezt Zelenszkij?

Tudod, hogy miért mondta ezt Zelenszkij? – mondta a videójában Menczer Tamás, majd felidézte az ukrán elnök kijelentését:

Zelenszkij: „Abban biztos vagyok, hogy Magyarországon az emberek minden esetre támogatják Ukrajnát.”

Nos, tehát tudod, hogy miért mondta ezt Zelenszkij? Hát ezért – mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója, majd felidézte Magyar Péter emberének a Tisza Párt belső szavazásáról szóló korábbi bejelentését:

Radnai Márk: „Támogatja-e Ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen? Nézzük az eredményt, 58,18 százalékban igen a voksolás végeredménye.”

A Tisza Párt és az ukránok szövetségét már a vak is látja. A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, cserébe az ukránok segítik Magyar Pétert és Tisza Pártot. Már applikációt is gyártanak. A Tisza a kék-sárgát, az ukrán kék-sárgát választotta. Mi maradunk a piros-fehér-zöldnél!

– mondta a videójában Menczer Tamás.