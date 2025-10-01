Az idősekhez szólt legújabb Facebook-videójában Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese.

Zsigó Róbert: Az idősek számíthatnak a kormányra Fotó: schofhauser daren

Isten éltesse őket egészségben, szeretetben, minden másban pedig, ahogy tudunk, a kormánypártok részéről segítünk

– fogalmazott. Hozzátette: a kormány célja, hogy minden magyar család békében és biztonságban élhessen.

Kiemelte, hogy megvédik az idősek számára a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést, valamint fellépnek az indokolatlan áremelések ellen. Elmondása szerint október közepéig mindenkihez megérkezik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, novemberben pedig az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés is.

A politikus arra figyelmeztette az időseket, hogy ne hagyják magukat „átverni”. Szavai szerint Magyar Péter a színfalak mögött sértegeti és gúnyolja az időseket, miközben olyan bizalmasokkal veszi körül magát, akik az idősek halálában reménykednek a választási siker érdekében.

Zsigó kijelentette: a Tisza Párt Brüsszellel együttműködve a 13. havi nyugdíj és a rezsicsökkentés megszüntetésére készül. „Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindezt nem tehetik meg” – mondta.

Végezetül hosszú, boldog és egészségben eltöltött éveket kívánt minden idős embernek.