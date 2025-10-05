Kérdésessé vált, hogy beszámítható-e az álhírbotrány félőrült prédikátora

A Magyar Nemzet beszámolója szerint az ügyészség számára is kérdésessé vált, hogy egyáltalán kihallgatható-e tanúként Látó János, a Szőlő utcai álhírbotrány egyik központi szereplője. A férfi – akit a közvélemény onnan ismer, hogy ő volt a Juhász Péter-féle „Zsolti bácsi” történet állítólagos informátora – az utóbbi időben bizarr, vallási ihletésű videóival hívta fel magára a figyelmet.

Kérdésessé vált, hogy beszámítható-e a „Zsolti bácsi-ügy” kulcsfigurája, Lázok János (Fotó: TikTok)

Látó saját bevallása szerint korábban démoni befolyás alatt állt, „Szent Szellem” által megszállt állapotban prédikált, és imái révén embereket gyógyított meg – például „eltűntette” egy nő vállából a platinát, vagy meggyógyított valakit agysorvadásból. Egy másik felvételen arról beszélt, hogy ő és felesége is kínai nyelven kezdtek beszélni, noha nem ismerik a nyelvet. Az ilyen megnyilatkozások a szakértők szerint komolyan megkérdőjelezik beszámíthatóságát.

A lapnak nyilatkozó ügyvéd elmondta:

amennyiben a hatóságok azt tapasztalják, hogy egy tanú mentális vagy tudati állapota miatt nem képes értelmes vallomást tenni, a kihallgatást fel kell függeszteni, és igazságügyi elmeorvosi vizsgálatot kell elrendelni. Ha a szakértők azt állapítják meg, hogy Látó korlátozottan beszámítható, akkor vallomása ugyan felhasználható, de csak korlátozott bizonyító erővel.

A Magyar Nemzet szerint a hatóságok azt is vizsgálják, hogy a férfi állításai mennyiben befolyásolhatták Juhász Péter tevékenységét, aki az ő történeteire hivatkozva építette fel a „Zsolti bácsi” narratívát, amelyről később kiderült, hogy teljesen kitalált történet volt.

A lap szerint ha Látót beszámíthatónak minősítik, és kiderül, hogy szándékosan valótlan vallomásokat tett, akár hamis tanúzás miatt is felelősségre vonható. Ugyanakkor ha a szakértők mentális zavart állapítanak meg nála, ez a jogi felelősség kérdését is bonyolítja.

A Magyar Nemzet cikke arra is felhívja a figyelmet, hogy az ügyészségnek rendkívül nehéz helyzetet jelent: egy zavaros személyiségű, önjelölt prédikátor az egyik kulcsfigura abban az ügyben, amelyben több ellenzéki aktivista – köztük Juhász Péter – is érintett. A hatóságoknak így nemcsak azt kell tisztázniuk, hogy pontosan mi volt igaz a pedofilvádakból, hanem azt is, mennyiben tekinthető hitelesnek az a férfi, aki a történet forrásaként lépett fel.