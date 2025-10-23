Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szenzációs képeken minden idők legnagyobb Békemenete

Fontos

Döbbenetes dologra készül Brüsszel, ez mindenkit érint

Békemenet

Sztárok sokasága minden idők legnagyobb Békemenetén – galéria

9 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ország minden szegletéből érkezett jobboldali-patrióta érzelmű emberek, szimpatizánsok mellett sztárok sokasága is rész vesz a Békemeneten. Galériánkban sok ismerős arccal találkozhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Békemenetfásy ádámNagy Ferópataky attilaSzabó Zsófisztár

Az Elvis Presley térről a Kossuth Lajos tér felé tartó Békemeneten megjelent – a teljesség igénye nélkül – Szabó Zsófi, Tóth Gabi, Pataky Attila, Sasvári Sándor, Nagy Feró, Mága Zoltán és Fásy Ádám is. 

Kattintson galériánkra!

békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025, Mága Zoltán, MágaZoltán, PatakyAttila, Pataky Attila
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025, Mága Zoltán, MágaZoltán, PatakyAttila, Pataky Attila
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025, Mága Zoltán, MágaZoltán, PatakyAttila, Pataky Attila
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025, Mága Zoltán, MágaZoltán, PatakyAttila, Pataky Attila
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
Galéria: Sztárok a Békemeneten
1/12
Szabó Zsófia színésznő, műsorvezető a Békemeneten


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!