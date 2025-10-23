Sztárok sokasága minden idők legnagyobb Békemenetén – galéria

Az ország minden szegletéből érkezett jobboldali-patrióta érzelmű emberek, szimpatizánsok mellett sztárok sokasága is rész vesz a Békemeneten. Galériánkban sok ismerős arccal találkozhat.
Az Elvis Presley térről a Kossuth Lajos tér felé tartó Békemeneten megjelent – a teljesség igénye nélkül – Szabó Zsófi, Tóth Gabi, Pataky Attila, Sasvári Sándor, Nagy Feró, Mága Zoltán és Fásy Ádám is.
Kattintson galériánkra!
Galéria: Sztárok a Békemeneten
1/12
Szabó Zsófia színésznő, műsorvezető a Békemeneten
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!