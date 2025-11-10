40 óra Amerikában – Orbán Viktor washingtoni fotóalbuma

40 óra Amerikában. Megcsináltuk, amiért jöttünk. Naggyá tesszük Magyarországot! – foglalta össze amerikai útját a miniszterelnök. Orbán Viktor újabb fotóalbumot osztott meg az eseményről a közösségi oldalán.
Orbán Viktor a november 7-i washingtoni látogatásáról készült képekkel is illusztrálta, mennyire sikeres volt a Donald Trumppal folytatott megbeszélése.
A magyar-amerikai csúcstalálkozó évekre meghatározza Magyarország útját, ennek megfelelően Orbán Viktor „aranykornak” nevezte a magyar-amerikai kapcsolatok jövőbeni korszakát.
Az Orbán-Trump találkozó eseményeiről itt olvashat.
