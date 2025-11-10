40 óra Amerikában – Orbán Viktor washingtoni fotóalbuma

Orbán Viktor a november 7-i washingtoni látogatásáról készült képekkel is illusztrálta, mennyire sikeres volt a Donald Trumppal folytatott megbeszélése.

Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban. Fotó: Orbán Viktor Facebook

A magyar-amerikai csúcstalálkozó évekre meghatározza Magyarország útját, ennek megfelelően Orbán Viktor „aranykornak” nevezte a magyar-amerikai kapcsolatok jövőbeni korszakát.

