40 óra Amerikában – Orbán Viktor washingtoni fotóalbuma

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
40 óra Amerikában. Megcsináltuk, amiért jöttünk. Naggyá tesszük Magyarországot! – foglalta össze amerikai útját a miniszterelnök. Orbán Viktor újabb fotóalbumot osztott meg az eseményről a közösségi oldalán.
Orbán ViktorTrump-Orbán-csúcsDonald TrumpminiszterelnökWashington

Orbán Viktor a november 7-i washingtoni látogatásáról készült képekkel is illusztrálta, mennyire sikeres volt a Donald Trumppal folytatott megbeszélése.

Orbán Viktor Donald Trump
Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban. Fotó: Orbán Viktor Facebook

A magyar-amerikai csúcstalálkozó évekre meghatározza Magyarország útját, ennek megfelelően Orbán Viktor „aranykornak” nevezte a magyar-amerikai kapcsolatok jövőbeni korszakát.

Az Orbán-Trump találkozó eseményeiről itt olvashat.

 

