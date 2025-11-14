Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Bombameglepetés: Zelenszkij is érintett lehet az ukrán háborús maffia ügyben

Fidesz

Így vágott vissza Menczer Tamás a 444.hu gyalázkodó cikkére

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem engem néznek le, hanem az embereket, a választóimat –így vágott vissza Menczer Tamás, Fidesz kommunikációs igazgatója a 444.hu őt gyalázó cikkére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fidesz444 huMenczer Tamás

A 444.hu szerint jelentéktelen kisember vagyok. Azért írták ezt rólam, mert a választóimért dolgozom – fogalmazott Menczer Tamás új Facebook-videójában.

A 444.hu az embereket nézi le

Menczer Tamás: A 444.hu nem engem, hanem a választóimat nézi le.
Menczer Tamás: A 444.hu nem engem, hanem a választóimat nézi le.
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint azonban 

a 444.hu nem őt, hanem a választóit, az embereket nézi le. 

– Gondoljunk bele, mit várhatnánk azoktól a balliberális figuráktól, akik ennyire lenézik az embereket. Végezetül azt tudom mondani én, a jelentéktelen kisember, hogy a korábbi 60 milliárd mellé most még kétmilliárd forintot szeretnék bevinni a választókörzetembe. Jelenleg 300 milliónál tartok, 200 megy Solymárra a gyerekeknek egy sportpályára, 100 megy Pilisszentivánra, útfelújításra – fejtette ki Menczer Tamás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!