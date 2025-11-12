Hollik István: A gyermekszegénység kockázatát 15 év alatt megfeleztük

Már Orbán Viktor a műsor alatt figyelmeztette Rónai Egont, hogy a számok, amiket mond, nem felelnek meg a valóságnak, és sokkal több szempontból kell ezt megvizsgálni, Hollik István csak a konkrét esetre reagált. A videóban kifejtette, hogy az állítás miszerint, a gyermekszegénység kockázatával kapcsolatban Magyarország áll a legrosszabbul az Európai Unióban,

Ez nem igaz.”

Az EU-s átlag 24 százalék, és mivel mi 22 százalékon állunk, jobbak vagyunk, mint az Uniós átlag. Figyelembe kell venni azt is, hogy 2010-ben ez az adat 40 százalék volt! Ennek megfelelően kijelenthető, hogy a kormány 15 év alatt megfelezte a gyermekszegénység kockázatát.

A képviselő jelezte, hogy ezért kérik a választók újbóli bizalmát, hogy ezt a munkát folytatva megszűnhessen Magyarországon a gyermekszegénység kockázata.