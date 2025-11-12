Hírlevél

Hollik István

Hollik István: A gyermekszegénység kockázatát 15 év alatt megfeleztük

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Rónai Egon hamis statisztikai adatokra alapozva elmondott egy teljesen téves állítást a gyermekszegénységgel kapcsolatban. Magyar Péter persze felült erre és rögtön hangulatot keltett. Érdemes ezért ezt a témát tisztába tenni! – reagált a Hollik István a tegnapi ATV-s Orbán Viktorral készült interjú egy sarkalatos részére.
Hollik IstvánOrbán ViktorSzalai PiroskaRónai EgonMagyar Péter

Hollik István röviden értékelte a keddi ATV-s miniszterelnöki interjút, és mindenki arra biztatott, hogy nézze meg. Azonban egy dolgot kiragadott a beszélgetésből.

Hollik István szerint nem a Tisza árad, hanem az adat
Hollik István Fotó: Facebook / Hollik István

Ahogy korábban már lapunk is beszámolt róla, ezt az álhírt már a miniszterelnöki főtanácsadó, Szalai Piroska is cáfolta, Hollik István azért érezte fontosnak a megszólalást, mivel Magyar Péter elkezdett az ügy kapcsán hangulatot kelteni.

Álhír, amit az ATV-ben állítottak a gyermekszegénységről – nézze meg a pontos számokat!

Már Orbán Viktor a műsor alatt figyelmeztette Rónai Egont, hogy a számok, amiket mond, nem felelnek meg a valóságnak, és sokkal több szempontból kell ezt megvizsgálni, Hollik István csak a konkrét esetre reagált. A videóban kifejtette, hogy az állítás miszerint, a gyermekszegénység kockázatával kapcsolatban Magyarország áll a legrosszabbul az Európai Unióban, 

Ez nem igaz.”

Az EU-s átlag 24 százalék, és mivel mi 22 százalékon állunk, jobbak vagyunk, mint az Uniós átlag. Figyelembe kell venni azt is, hogy 2010-ben ez az adat 40 százalék volt! Ennek megfelelően kijelenthető, hogy a kormány 15 év alatt megfelezte a gyermekszegénység kockázatát.

A képviselő jelezte, hogy ezért kérik a választók újbóli bizalmát, hogy ezt a munkát folytatva megszűnhessen Magyarországon a gyermekszegénység kockázata.

