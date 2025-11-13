Hírlevél

Miniszterelnökség

 A gyermekvédelem megerősítéséről döntött a kormány

A gyermekvédelem megerősítéséről döntött a kormány, emelkedik a nevelőszülők járandósága, a gyermekvédelmi álláshelyek létszáma, és egy új csecsemőotthont is létrehoznak – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető minisztert a Kormányinfón.
Gulyás Gergely azt mondta, szerdai ülésén a kormány ismét tárgyalt a gyermekvédelemre szánt forrásokról, nemcsak a területre idén jutó 17 milliárd forintos többletforrásról, hanem a jövő éviről is. A miniszter a Kormányinfón hangsúlyozta, 

a nevelőszülők járandóságát a kétszeresére emelik, ami óriási lépést tesz annak érdekében, hogy minél több gyermek kerülhessen kerülőszülőhöz. 

 

Jelezte, a kormány döntött arról is, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony továbbra is teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszonynak megfelelő. A második, harmadik, negyedik gyermek után eddig járó kiegészítő pótlék helyett ezentúl minden egyes nevelt gyermek után a teljes alapdíjat megkapni a nevelőszülőket. 

A fogyatékossággal élő gyermek utáni nevelőszülői pótlékot 7-ről 15 százalékra emelik. Mindez érdemben több százezer forinttal fogja segíteni a nevelőszülők munkáját.

Hozzátette, megerősítik a gyermekvédelmi rendszer egészét, mintegy 200 új gyámügyi álláshelyet létrehozva, 1,8 milliárd forintból, emelik továbbá a gyermekvédelmi gyámok létszámát és a gyámi pótlékot is. A miniszter beszámolt arról is, hogy egy új, 80 fős csecsemőotthont is létrehoznak. 

 

