Menczer Tamás: Nem küldünk pénzt ukrán aranybudikba

Menczer: A magyarok pénze nem kerülhet Zelenszkij „aranybudijába”

A magyar kormány továbbra is kiáll amellett, hogy a magyar családok pénzét nem szabad a háború finanszírozására fordítani – szögezte le a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Orbán Viktor üzenete is világos: Magyarország a béke pártján áll, és nem engedi, hogy mások döntsenek a magyar adófizetők pénzéről.