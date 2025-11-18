Menczer Tamás: Nem küldünk pénzt ukrán aranybudikba

A bizottsági elnököt egyszerűen nem érdeklik az ukrajnai háború korrupciós botrányai, és újra pluszpénzt követelne Brüsszelből. A magyar álláspont világos: Budapest nem támogat olyan javaslatot, amely a magyar emberek pénzét háborús célokra vagy néhány oligarcha flancolásává irányítaná át. Menczer Tamás meglehetősn karcosan fogalmazott:
Ursula von der Leyen a magyarok pénzét, a te pénzedet is leöblítené Zelenszkij aranybudiján.”
Menczer: A magyarok pénze nem kerülhet Zelenszkij „aranybudijába”
A magyar kormány továbbra is kiáll amellett, hogy a magyar családok pénzét nem szabad a háború finanszírozására fordítani – szögezte le a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Orbán Viktor üzenete is világos: Magyarország a béke pártján áll, és nem engedi, hogy mások döntsenek a magyar adófizetők pénzéről.