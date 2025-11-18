Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő bejelentést tett a lengyel vezérkari főnök – ezt mindenképp látnia kell!

Ursula von der Leyen

Menczer Tamás: Nem küldünk pénzt ukrán aranybudikba

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ursula von der Leyen újabb levelet küldött Orbán Viktornak, amelyben további pénzt kér Ukrajna számára. Menczer Tamás szerint a brüsszeli vezetőt nem érdekli sem az ukrán korrupció, sem az európai adófizetők terhe – a magyar kormány azonban egyértelmű választ adott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ursula von der Leyenaranybudikorrupciós botrányOrbán ViktorMenczer Tamás

A bizottsági elnököt egyszerűen nem érdeklik az ukrajnai háború korrupciós botrányai, és újra pluszpénzt követelne Brüsszelből. A magyar álláspont világos: Budapest nem támogat olyan javaslatot, amely a magyar emberek pénzét háborús célokra vagy néhány oligarcha flancolásává irányítaná át. Menczer Tamás meglehetősn karcosan fogalmazott: 

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint tűrhetetlen, hogy a magyarok pénzét a korrupciós botrány ellenére is talicskáznák át Ukrajnába
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Ursula von der Leyen a magyarok pénzét, a te pénzedet is leöblítené Zelenszkij aranybudiján.” 

Orbán Viktor: Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!

Menczer: A magyarok pénze nem kerülhet Zelenszkij „aranybudijába”

A magyar kormány továbbra is kiáll amellett, hogy a magyar családok pénzét nem szabad a háború finanszírozására fordítani – szögezte le a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Orbán Viktor üzenete is világos: Magyarország a béke pártján áll, és nem engedi, hogy mások döntsenek a magyar adófizetők pénzéről.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!