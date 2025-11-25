Hírlevél

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: A kormány elkötelezett Budapest működőképességének fenntartása mellett

34 perce
Karácsony Gergely főpolgármester ma hatévi városvezetés után beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nemcsak csődközeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az MTI-vel.
Gulyás Gergely közleményében azt írta: Budapest pénzügyi helyzete trükkök százaival sem kozmetikázható tovább.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A kormány meggyőződése, hogy a baloldali városvezetés következményeit nem szenvedheti el Budapest. Ezért elkötelezettek vagyunk Budapest működőképességének fenntartása mellett

– tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Közölte: a helyzetet értékelni fogják és a csütörtöki Kormányinfón a kormány lépéseiről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot. 

A korábbi cikkünkben beszámoltunk arról is, hogy itt a vége a találgatásoknak, nyilvánosságra hozták a fővárosi korrupciós botrányról szóló jelentést. A kormány jelentése szerint a Budapest Brand pénzügyi és számviteli működése több ponton eltér a vonatkozó jogszabályoktól, valamint a saját belső előírásaitól, és nem felel meg a közpénzek észszerű, felelős felhasználásának sem. A dokumentumra Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes hívta fel a figyelmet. 

