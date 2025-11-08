Hírlevél

Rendkívüli!

Von der Leyen retteghet: brutális hatalmi háború robbant ki Brüsszelben!

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Történelmi pillanat Washingtonban

14 perce
Orbán Viktor és Donald Trump újra találkoztak, és megerősítették: a magyar–amerikai barátság szorosabb, mint valaha – írta a miniszterelnök politikai igazgatója szombaton, Facebook-bejegyzésében. Orbán Balázs összefoglalta az elmúlt két nap eseményeit, rámutatott a találkozó fontosságára, eredményeire.
Orbán BalázsOrbán ViktorDonald Trumperedmények

Trump világossá tette, hogy támogatja Orbán Viktort, és elismeri a magyar kormány eredményeit. A két vezető ezzel új aranykort nyitott az amerikai–magyar kapcsolatokban – írta Orbán Balázs a washingtoni találkozó értékelésének felvezetésében.

Orbán Balázs: Történelmi pillanat Washingtonban, Budapest, 2025. május 8.Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója előadást tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Fesztiválján 2025. május 8-án.MTI/Szigetváry Zsolt
Orbán Balázs: Történelmi pillanat Washingtonban
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Orbán Balázs a legfontosabb eredményekről

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, hogy az amerikai elnök szerint Magyarország kiváló munkát végez és Orbán Viktor a béke, a rend és a szuverenitás politikáját képviseli, ezért – ahogy Trump fogalmazott –

„Brüsszelnek több tiszteletet kellene mutatnia Magyarország és vezetője iránt.”

Orbán Balázs sorolta az eredményeket és azok következményeit:

  • Magyarország általános és korlátlan mentességet kapott a nukleárisenergia-, földgáz- és olajszankciók alól. Ez azt jelenti, hogy meg tudtuk őrizni a rezsicsökkentést, és így a magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fizetik.
  • Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy minden korlátozás megszűnt a Paks II. projekt körül. A két ország között nukleáris ipari megállapodás született, amelynek köszönhetően fűtőanyagot szerezhetünk be, valamint kis moduláris reaktorokat építhetünk. 
  • A találkozó új fejezetet nyitott a gazdasági együttműködésben is. Magyarország és az Egyesült Államok új kereteket alakít ki a pénzügyi együttműködésre, miközben amerikai befektetések érkeznek hazánkba, amelyek magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenek itthon.
  • A jövőben erősítjük a két ország közti védelmi ipari együttműködést, illetve magyar vállalatok is becsatlakozhatnak egy új kereskedelmi űrállomás fejlesztésébe.

A politikus hangsúlyozta, a legfontosabb az, hogy

Orbán Viktor és Donald Trump egyetértettek abban, hogy a megkezdett békekezdeményezéseket folytatni kell és napirenden van egy lehetséges Trump–Putyin-találkozó Budapesten, amire akkor kerül sor,  amikor eljön az ideje.

 

