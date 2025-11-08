Trump világossá tette, hogy támogatja Orbán Viktort, és elismeri a magyar kormány eredményeit. A két vezető ezzel új aranykort nyitott az amerikai–magyar kapcsolatokban – írta Orbán Balázs a washingtoni találkozó értékelésének felvezetésében.

Orbán Balázs: Történelmi pillanat Washingtonban

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Orbán Balázs a legfontosabb eredményekről

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, hogy az amerikai elnök szerint Magyarország kiváló munkát végez és Orbán Viktor a béke, a rend és a szuverenitás politikáját képviseli, ezért – ahogy Trump fogalmazott –

„Brüsszelnek több tiszteletet kellene mutatnia Magyarország és vezetője iránt.”

Orbán Balázs sorolta az eredményeket és azok következményeit:

Magyarország általános és korlátlan mentességet kapott a nukleárisenergia-, földgáz- és olajszankciók alól. Ez azt jelenti, hogy meg tudtuk őrizni a rezsicsökkentést, és így a magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fizetik.

Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy minden korlátozás megszűnt a Paks II. projekt körül. A két ország között nukleáris ipari megállapodás született, amelynek köszönhetően fűtőanyagot szerezhetünk be, valamint kis moduláris reaktorokat építhetünk.

A találkozó új fejezetet nyitott a gazdasági együttműködésben is. Magyarország és az Egyesült Államok új kereteket alakít ki a pénzügyi együttműködésre, miközben amerikai befektetések érkeznek hazánkba, amelyek magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenek itthon.

A jövőben erősítjük a két ország közti védelmi ipari együttműködést, illetve magyar vállalatok is becsatlakozhatnak egy új kereskedelmi űrállomás fejlesztésébe.

A politikus hangsúlyozta, a legfontosabb az, hogy