A Tisza visszavágná az anyák és a nyugdíjasok járadékait, inkább kedvezne a bankoknak és a multiknak

Kármán András bejegyzése azért sajátos, mert

a KSH hivatalos adatai szerint míg 2010-ben a népesség 23,4 százaléka élt súlyos anyagi deprivációban,

addig – a Kármán által vélhetően „kevésbé szociálisan érzékeny” adó- és gazdaságpolitika hatására – ez a szám a harmadára, 8,3 százalékra csökkent 2020-ra – mutatott rá a Mandiner.

A portál beszámolója szerint a Bloombergen másnap egy cikket közölt, melyet részint az a Gergely András jegyez, aki egyszer már levezette, hogy Magyar Péter miatt szárnyal a forint. a cikkben Kármán már arról értekezik, hogy

„a kormány különadókkal sújtja a bankszektort, a kiskereskedelmet, a gyógyszeripart, az energiaszektort és a telekommunikációt”, ezért „a Tisza célja, hogy fokozatosan csökkentse a különadók súlyát a költségvetésben”.

Hozzátették, a Bloomberg a bankszektort érintő különadók mellett megemlíti, hogy Kármán az Erste Bank jelzáloghitelezési részlegének vezetője volt.

Mindez egyébként jól rímel a Tisza Párt kiszivárgott progresszív SZJA-emelésre, hiszen az államháztartás mérleg-elven működik, amelyik összeg pedig nem folyik be, azt máshonnan kell kipótolni – azaz

Kármánék feltehetően csökkentenék a multikat és bankokat sújtó különadókat, hogy az átlagembertől pedig többet vonjanak el.

Ismert, Magyar Péterhez és a Tisza Párthoz köthető szakemberek és tanácsadók több alkalommal is többkulcsos adó bevezetése, az szja-emelése, a 13. havi nyugdíj elvétele, és megadóztatása, a Nők 40 eltörlése, valamint a társasági adó emelése mellett érveltek.

Simonovits András, a Tisza Párt holdudvarához köthető nyugdíjszakértő például többször is kikezdte a Nők40-et, és már évekkel ezelőtt is „büntetéseket” javasolt azoknak, akik korkedvezménnyel mennek nyugdíjba.

Emlékezetes, Petsching Mária Zita korábban a 13. havi nyugdíjat is kinevette.

A legismertebb azonban Tarr Zoltán alelnök adóemelési terve. A Tisza EP-képviselője egy etyeki fórumon beszélt arról, hogy többkulcsos adóemelést terveznek, minderről azonban a választásig nem beszélnek, különben megbuknának.