A Tisza Párt kedvenc politológusa elszólta magát a 14. havi nyugdíjról

A Tisza Párt kedvenc politológusa, Ruff Bálint elszólta magát a balliberális Partizán műsorában, ahol ezt mondta a 14. havi nyugdíjról:

A Tisza Párt-közeli politológus, Ruff Bálint (FORRÁS: YOUTUBE)

Mindenki, amit gondol a világról, hogyan kéne mondjuk elvenni a 14. havi nyugdíjat is, lehet, hogy ezt majd érdemes majd csak májusban előhozni.”

Tehát a Tisza Párt-közeli politológus megvárná mindezzel a jövő áprilisi országgyűlési választás lezajlását. A szóban forgó videórészlet ide kattintva érhető el.

A partizános elemző korábban azonban elnémult, amikor a példátlan tiszás adatszivárgásról kérdezték

Bede Zsolt telefonon kereste meg Ruff Bálintot, de Ruff nem kívánt nyilatkozni az ügyben, és tagadta, hogy bármilyen köze lenne a Tisza Párthoz. Pedig korábban már lebukott a híresen „független-objektív” Ruff Bálint, miután lencsevégre kapták, amint éppen tisza pártos aktivisták fotózkodtak vele, amelyről az egyik budapesti Tisza Sziget tett közzé bejegyzést a Facebookon. A képhez írt szöveg alapján a fotón a Tisza Párt aktivistái láthatóak.