A Tisza Párt megint lebukott!

Ez a csomag nem a magyar emberek érdekeit szolgálná és nem is a fejlődésről szólna, hanem arról, hogy a dolgozók, a családok és a nyugdíjasok fizessék meg a baloldal politikai számláját. Én hiszem, hogy Magyarország jövője nem a megszorításokról, hanem a biztonságról, stabilitásról és előrelépési lehetőségről szól, és ezért dolgozom minden nap. Nem engedhetjük, hogy a megszorítások kora visszatérjen, itt és most kell gátat szabnunk!