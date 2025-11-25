A Tisza Párt megint lebukott!

A Tisza Párt ismét lebukott! – írta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook-bejegyzésében.
A miniszter kifejtette:
Kiszivárgott a Tisza Párt brutális, 1300 milliárd forintnyi megszorításokat tartalmazó gazdasági terve, amely olyan súlyos mértékű terheket rakna a magyar emberekre, amilyenekkel évtizedek óta nem találkozott az ország és aminek következtében a családok, a dolgozók, a vállalkozások és a nyugdíjasok is nehéz helyzetbe kerülnének.
Na de lássuk, hogy mit is szeretne a Tisza Párt bevezetni:
- 22–33 százalékos adót tenne a munkabérekre. Sőt már az átlagkereset is magasabb adókulcs alá kerülne. Ezzel évi több százezer forintnyi mínuszt okozna a dolgozóknak.
- Megcsonkítanák családtámogatási rendszert, amellyel kevesebb kedvezmény jutna a gyermekeseknek.
- Eltörölnék a GYED-et és az ingyenes gyermekellátásokat.
- A társasági adót is drasztikusan megemelnék, valamint a KATA-t és az EKHO-t megszűntetnék.
- Eltörölnék az ingyenes egészségügyi ellátást.
- Vagyonvizsgálatot tartanának mindenkinél, valamint 6,5 százalékos vagyonadó vonatkozna az ingatlanokra és bizonyos autókra.
- Mindezek mellett pedig 32 százalékosra emelnék az áfát. Az italok így a duplájukra drágulnának, egy doboz cigaretta ára pedig elérné a 4500 forintot.
Ez a csomag nem a magyar emberek érdekeit szolgálná és nem is a fejlődésről szólna, hanem arról, hogy a dolgozók, a családok és a nyugdíjasok fizessék meg a baloldal politikai számláját. Én hiszem, hogy Magyarország jövője nem a megszorításokról, hanem a biztonságról, stabilitásról és előrelépési lehetőségről szól, és ezért dolgozom minden nap. Nem engedhetjük, hogy a megszorítások kora visszatérjen, itt és most kell gátat szabnunk!
– hangsúlyozta Hankó Balázs.