A Tisza Párt megint lebukott!

Kiszivárgott a Tisza Párt brutális, 1300 milliárd forintnyi megszorításokat tartalmazó gazdasági terve, amely olyan súlyos mértékű terheket rakna a magyar emberekre, amilyenekkel évtizedek óta nem találkozott az ország és aminek következtében a családok, a dolgozók, a vállalkozások és a nyugdíjasok is nehéz helyzetbe kerülnének – írta Hankó Balázs miniszter a Facebook-bejegyzésében.
A Tisza Párt ismét lebukott! – írta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook-bejegyzésében.

A Tisza Párt vezetői megint lebuktak (Fotó: MTI)
A Tisza Párt vezetői megint lebuktak (Fotó: MTI)

A miniszter kifejtette:

Kiszivárgott a Tisza Párt brutális, 1300 milliárd forintnyi megszorításokat tartalmazó gazdasági terve, amely olyan súlyos mértékű terheket rakna a magyar emberekre, amilyenekkel évtizedek óta nem találkozott az ország és aminek következtében a családok, a dolgozók, a vállalkozások és a nyugdíjasok is nehéz helyzetbe kerülnének.

Na de lássuk, hogy mit is szeretne a Tisza Párt bevezetni:

  • 22–33 százalékos adót tenne a munkabérekre. Sőt már az átlagkereset is magasabb adókulcs alá kerülne. Ezzel évi több százezer forintnyi mínuszt okozna a dolgozóknak.
  • Megcsonkítanák családtámogatási rendszert, amellyel kevesebb kedvezmény jutna a gyermekeseknek.
  • Eltörölnék a GYED-et és az ingyenes gyermekellátásokat.
  • A társasági adót is drasztikusan megemelnék, valamint a KATA-t és az EKHO-t megszűntetnék.
  • Eltörölnék az ingyenes egészségügyi ellátást. 
  • Vagyonvizsgálatot tartanának mindenkinél, valamint 6,5 százalékos vagyonadó vonatkozna az ingatlanokra és bizonyos autókra.
  • Mindezek mellett pedig 32 százalékosra emelnék az áfát. Az italok így a duplájukra drágulnának, egy doboz cigaretta ára pedig elérné a 4500 forintot.
Mutatjuk, miből áll össze Magyar Péter pártjának 1300 milliárdos baloldali megszorító csomagja

Ez a csomag nem a magyar emberek érdekeit szolgálná és nem is a fejlődésről szólna, hanem arról, hogy a dolgozók, a családok és a nyugdíjasok fizessék meg a baloldal politikai számláját. Én hiszem, hogy Magyarország jövője nem a megszorításokról, hanem a biztonságról, stabilitásról és előrelépési lehetőségről szól, és ezért dolgozom minden nap. Nem engedhetjük, hogy a megszorítások kora visszatérjen, itt és most kell gátat szabnunk!

– hangsúlyozta Hankó Balázs.

