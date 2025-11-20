A Tisza Párt újabb erősen baloldali kötődésű szereplőt indít a párt jelöltválogatásán. A jászapáti körzetben szerencsét próbáló Farády Zoltán jelenleg az egyik legnagyobb hazai Soros-hálózathoz kapcsolódó szervezet, az Ökotárs Alapítvány kuratóriumi tagja. Az Ellenpont cikke hívta fel a figyelmet arra, hogy Farády nemrég az MSZP helyi rendezvényén is felszólalt.

A Tisza Párt Soros-kötődésű pénzosztóját indítaná a választáson

Fotó: Havran Zoltán

A tiszás castingot Magyar Péter hétfőn úgy jelentette be, hogy „a jelöltjeink a politikai mocsáron kívülről érkeznek”, és kizárólag civil, független szereplők vehetnek részt a versenyben. Ehhez képest Jászapátin egy olyan induló lépett színre, aki évek óta központi szereplője a külföldről finanszírozott hazai pénzosztó rendszernek.

Az Ökotárs hivatalos bírósági adatai szerint Farády Zoltán kurátori megbízatása 2029 májusáig érvényes. A szervezet az elmúlt évtizedben az egyik legfontosabb magyarországi elosztópontjává vált a külföldi – köztük a Soros Györgyhöz kötődő – forrásoknak. A Tényellenőr korábban arról számolt be, hogy az Ökotárs „magyarítja” és továbbosztja az Open Society Foundationsből érkező pénzeket.

A szervezet 2023-as beszámolója szerint 921 millió forint jött külföldről, míg hazai adófelajánlásokból mindössze 251 ezer forint folyt be. Az EU regisztrációs adatbázisai alapján a pénzügyi háttérben az Open Society Foundations mellett az osztrák Környezetvédelmi Minisztérium, az amerikai Külügyminisztérium korábbi alapítványa (USAID) és brüsszeli források is megjelennek.

Forrás: Ökotárs

A Tisza Párt új aspiránsa tehát annak az alapítványnak a vezetőségében ül, amely a globalista pénzek hazai szétosztásában kulcsszerepet játszik. Farády politikai kötődései sem új keletűek: tavaly az MSZP helyi rendezvényén beszélt a közbiztonság és az egészségügy állapotáról.

A baloldali sajtó a jászapáti jelöltről több cikket is közölt, ám ezek egyike sem említette meg, hogy Farády az Ökotárs kurátora. A helyi lap hosszabb bemutatója sem tért ki erre, noha ez meghatározó része a jelölt politikai hátterének.

Farády jelenleg háziorvosként dolgozik Jászapátiban, és Pócs János körzetében indul.