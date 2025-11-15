A Tisza-szavazók negyede nem szimpatizál Magyar Péterrel

Orbán Viktor egyértelműen népszerűbb Magyar Péternél – derül ki a Real-PR 93 legfrissebb közvélemény-kutatásából. A Tisza szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, ami azért érdekes, mert a Fidesz-támogatók 95 százaléka támogatja Orbán Viktort - ismerteti a kutatás eredményét a Magyar Nemzet.

A Tisza-szavazók nem szimpatizálnak annyira a pártelnökükkel,mint a kormánypárt hívei

Forrás: Real-Pr 93

A felmérés szerint a teljes lakosság körében Orbán Viktor 43 százalék számára szimpatikus, Magyar Pétert pedig egyharmadnál is kevesebben (32 százalék) tartják szimpatikusnak.

Az elutasítottságot is érdemes megnézni az össztársadalom esetében,

a Tisza Párt elnökét a magyarok közel fele (48 százalék) elutasítja,

a kormányfő esetében ez az arány 44 százalék.

Budapesten mindkét pártelnöknek hasonló a népszerűsége: 36–36 százalék, a fővároson kívül azonban az országos átlagnál is nagyobb a különbség Orbán Viktor javára, ami azt is jelenti, hogy a Tisza országjárása nem győzte meg a fővároson kívüli lakosságot.