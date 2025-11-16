Már ön is elvesztette a fonalat a Tisza Párt adatszivárgási botrányában? – Adunk egy kis útbaigazítást!

Október végén az elmúlt időszak egyik legsúlyosabb adatszivárgási botránya robbant ki a Tisza Pártnál – emlékeztetett a Magyar Nemzet. Mint arról az Origó is beszámolt, Magyar Péter pártja és a Tisza Világ alkalmazás mintegy kétszázezer fő személyes adatait kezelte felelőtlenül, így azok kikerültek a világhálóra.

Október végén az elmúlt időszak egyik legsúlyosabb adatszivárgási botránya robbant ki a Magyar Péter vezette Tisza Pártnál (Fotó: Havran Zoltán)

Magyar Péterék már annyi magyarázattal álltak elő, hogy abba könnyen belezavarodik az ember. Ezért a Magyar Nemzet cikkében sorjára vette, hogyan vezetett a Tisza Párt útja a tagadástól a lebuktatott kémen és az orosz hekkereken át a teljes összeomlásig. Magyar Péterék már a botrány kirobbanásokar sem voltak a helyzet magaslatán: mindent tagadással kezdtek, majd azzal folytatták, hogy a kikerült lista még csak nem is az övék. Ezután már kénytelenek voltak elismterni, nagyjából ezer szimpatizánsuk adata mégis kiszivárgott a Tisza Világ telefonos alkalmazásból, de csak azért, mert beépült a Tiszába a magyar kormány egyik titkosszolgálati embere.

Nem sokkal később már ötvenezer, legfeljebb kétszázezer felhasználó adatainak kikerülését vallották be hivatalosan, a sajtónak szánt magyarázat ekkor külföldi támadás – előbb orosz, utóbb nemzetközi – volt.

Közben sorra kerültek nyilvánosságra súlyos részleteket arról, hogy személyesen Magyar siettette a még nem kész telefonos alkalmazás élesítését, amin ukránok is dolgozhattak. Ha mindez nem lenne elég, a hírportál szerint egyre nyilvánvalóbb, hogy a Tisza több forrásból származó adatokat terelt egy adatbázisba – amit aztán nem tudott megvédeni és kiszivárgott. Magyar Péter egykori bizalmasa, Farkas Dezső közösségi oldalán kérdésével rámutatott: „Miért került ki az adatod, ha nem is regisztráltál a Tisza applikációjába?”

Szerinte Magyar Péterék feltehetőleg szinte a teljes adatbázist áttöltötték az applikációba, hogy minél nagyobb számot mutathassanak a külvilágnak.

Így került oda mindenki, aki valamilyen módon kapcsolatba került a párttal, akár a webshopban vásárolt, akár a hírlevélre regisztrált, akár valamilyen kérdőívet töltött ki. A Tisza Párt adatszivrágási botrányáról részletesen a Magyar Nemzet hasábjain olvashat.