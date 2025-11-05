Exkluzív információk derültek ki a Tisza Párt adatszivárgásáról – ezt önnek is látnia kell!

Kapcsolatba lépett a Magyar Nemzet egyik munkatársa az APP MENTOR nevű tiszás Signal-csoport egyik tagjával. A lap beszámolója szerint a csoportban több mint százan lehetnek benne: míg egyesek a Tisza Párt informatikai csapatában dolgoznak, mások – nem szakmabeliek – a Tisza Világ applikáció elindulásakor segítettek valamilyen formában.
Hogyan jutott el a Tisza Világ a gigantikus adatszivárgás-botrányig?
Mint arról beszámoltunk korábban, szeptember 9-én indult el Tisza Világ néven a párt mobiltelefonos alkalmazása, ám az öröm nem tartott sokáig, már rögtön az első napokban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki. A botrányt október 6-án kirobbantó Index arról is írt, hogy a Tisza applikációját ukránok fejleszthették, és a működtetésében is részt vehettek. Két nappal később azzal állt elő a Tisza, hogy titkosszolgálati akcióval támadta őket a kormány, a kémet szeptember 12-én eltávolították. Csakhogy kiderült: az adatszivárgás nem szűnt meg szeptember 12-én, vagyis a Tiszánál nem mondtak igazat arról, mi is történt valójában.
A botrány múlt hét végén, október 31-én tovább folytatódott: kikerült az adatszivárgásokkal foglalkozó LeakBase.la internetes oldalra négy link, amelyek egy gigantikus adattömegre mutattak. A kétszázezer nevet tartalmazó lista a megnevezés alapján a Tisza mobilalkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki. Egy nappal később, november elsején, szombaton egy magyar számítástechnikai oldalon, a Prohardver.hu-n megjelent egy szöveg ezzel a címmel: „Kiszivárgott a LeakBase fórumon a Tisza Világ 200 000 felhasználója”. Ugyanazon a napon a Reddit közösségi oldalon is felbukkant egy bejegyzés, amelynél több komment is megerősítette, hogy a kétszázezres lista a Tiszától szivárgott ki. Csakhogy a szakportálon és a Redditen olvasható bejegyzés nagyon gyorsan eltűnt.
Ezután, vasárnap este Magyar Péter is megszólalt az ügyben, és magyarázatként olyan nemzetközi hekkerek támadását emlegette, akik mögött az orosz szolgálatok állnak.
Exkluzív információk, lelepleződött Magyar Péter
A Magyar Nemzet most újabb információkhoz jutott, miután felvették a kapcsolatot az APP MENTOR nevű tiszás Signal-csoport egyik tagjával. A belső beszélgetésből, a párt egyik vezető informatikusának, Rosta Bendegúznak a beszámolójából kiderül:
már október 5-én kikerülhetett a Tisza Világ alkalmazásból a kétszázezer tiszás minden ott lévő adata.
Miután a kiszivárgott hatalmas adatbázis megjelent több nemzetközi honlapon, a Tisza informatikai csapata minden követ megmozgatott, hogy mindenhonnan eltüntessék a listát, és eltávolították azokat a magyar bejegyzéseket is, amelyek a példátlan adatszivárgásra hívták volna fel a hazai közvélemény figyelmét. De kiderült az is, hogy vasárnap este még a Tisza informatikusai sem tudták, hogyan kerültek ki október elején az adatok. Ez egyúttal azt jelenti, hogy vasárnap este Magyar Péter hazugságot állított, amikor orosz szolgálatok által megrendelt hekkertámadásra fogta az irdatlan adathalmaz kiszivárgását.
Nem stimmel a Tisza elnök magyarázkodása
A zárt Signal-csoportban olvasható beszélgetésből kiderül, az eszmecsere lényegi része akkor indult el, amikor a tiszások is meglátták a sajtóban, hogy kétszázezer nevet érintő adatszivárgás történt a Tisza Világ applikáción keresztül. Ekkor egy bizonyos Rosta Bendegúz, a Tisza Párt egyik vezető informatikusa osztott meg bennfentes információkat a csoport tagjaival. A LinkedIn szerint Rosta Bendegúz valóban egy szoftverek fejlesztésével foglalkozó informatikus. A sajtóbeszámolókra reagálva Rosta azt írta, hogy a hír igaz.
Az informatikus ugyanakkor azt is közölte a csoport tagjaival, hogy október 5-én szivárgott ki az adatbázis a Tisza Világból, és akkor az alkalmazás kétszázezer felhasználójának minden adata kikerült.
Erről a csoport tagjai közül sem tudott senki, meg is kérdezték Rostát, hogy belső szivárogtatás vagy külső támadás történt. Erre az informatikus azt mondta, vizsgálják a történteket. Vasárnap este tehát még nem tudott biztosat a Tisza informatikai csapata a körülményekről, Magyar Péter mégis éppen ekkor tette közzé a Facebookon a korábban már említett, orosz hekkertámadásról szóló állításait. A Tisza Párt elnöke az elmúlt napokban arról beszélt a sajtóban, hogy informatikusaik heroikus küzdelmet folytatva verik vissza hónapok óta az orosz hekkerek támadásait. Ehhez képest a Tisza szakemberei vasárnap még semmiről sem tudtak, így igencsak kínos lenne, ha kiderülne: közel egy hónapig nem is érzékelték, hogy kikerültek a felhasználók személyes adatai.
De érdekes részlete a belső beszélgetésnek az is, amikor az egyik tiszás csoporttag arra hívta fel a többiek figyelmét,
vigyázni kell, ki ne derüljön, hogy valójában október 5-én szivárogtak ki a személyes adatok az alkalmazásból, mert akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) megbüntetheti a pártot, amiért nem jelentették időben az incidenst.
Rosta Bendegúz arról is írt vasárnap, hogyan próbálták a párt informatikusai eltüntetni az adatszivárgás nyomait. Elmondása szerint a Redditről egy Tisza sziget-tag távolíttatta el azonnal – mind a két – bejegyzést, a Prohardver fórumáról pedig ő maga egy személyes ismerősén keresztül, hozzávetőleg másfél órán belül. Azt mondjuk ő maga is elmondta, nem voltak még így sem elég gyorsak, mert a botrány kiderült. Rosta közölte a csoporttagokkal azt is, hogy a négy külföldi oldalról is eltávolíttatták a kiszivárgott adatbázist, de azért utalt rá, hogy ez nem garancia semmire, mert ami egyszer kikerült, az kint van, vagyis a lista máshonnan is elérhető lehet, akármikor.
A belső csoport tagjai igencsak megdöbbentek az újabb adatszivárgás miatt. Az egyik felhasználó felvetette, hogy a botrány rossz fényt vet a Tiszára, más pedig arra jutott, hogy hiába mennek majd ezután pultozni, toborozni, az emberek a botrány miatt nem fogják megadni az adataikat a pártnak. Többen a tiszás alkalmazást minősítették túl gyengének, „gáznak”.