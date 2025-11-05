Exkluzív információk derültek ki a Tisza Párt adatszivárgásáról – ezt önnek is látnia kell!

Kapcsolatba lépett a Magyar Nemzet egyik munkatársa az APP MENTOR nevű tiszás Signal-csoport egyik tagjával. A lap beszámolója szerint a csoportban több mint százan lehetnek benne: míg egyesek a Tisza Párt informatikai csapatában dolgoznak, mások – nem szakmabeliek – a Tisza Világ applikáció elindulásakor segítettek valamilyen formában.

Egyre dagad az adatszivárgási botrány (Fotó: Képernyőkép)

Hogyan jutott el a Tisza Világ a gigantikus adatszivárgás-botrányig?

Mint arról beszámoltunk korábban, szeptember 9-én indult el Tisza Világ néven a párt mobiltelefonos alkalmazása, ám az öröm nem tartott sokáig, már rögtön az első napokban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki. A botrányt október 6-án kirobbantó Index arról is írt, hogy a Tisza applikációját ukránok fejleszthették, és a működtetésében is részt vehettek. Két nappal később azzal állt elő a Tisza, hogy titkosszolgálati akcióval támadta őket a kormány, a kémet szeptember 12-én eltávolították. Csakhogy kiderült: az adatszivárgás nem szűnt meg szeptember 12-én, vagyis a Tiszánál nem mondtak igazat arról, mi is történt valójában.

A botrány múlt hét végén, október 31-én tovább folytatódott: kikerült az adatszivárgásokkal foglalkozó LeakBase.la internetes oldalra négy link, amelyek egy gigantikus adattömegre mutattak. A kétszázezer nevet tartalmazó lista a megnevezés alapján a Tisza mobilalkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki. Egy nappal később, november elsején, szombaton egy magyar számítástechnikai oldalon, a Prohardver.hu-n megjelent egy szöveg ezzel a címmel: „Kiszivárgott a LeakBase fórumon a Tisza Világ 200 000 felhasználója”. Ugyanazon a napon a Reddit közösségi oldalon is felbukkant egy bejegyzés, amelynél több komment is megerősítette, hogy a kétszázezres lista a Tiszától szivárgott ki. Csakhogy a szakportálon és a Redditen olvasható bejegyzés nagyon gyorsan eltűnt.

Ezután, vasárnap este Magyar Péter is megszólalt az ügyben, és magyarázatként olyan nemzetközi hekkerek támadását emlegette, akik mögött az orosz szolgálatok állnak.

Exkluzív információk, lelepleződött Magyar Péter

A Magyar Nemzet most újabb információkhoz jutott, miután felvették a kapcsolatot az APP MENTOR nevű tiszás Signal-csoport egyik tagjával. A belső beszélgetésből, a párt egyik vezető informatikusának, Rosta Bendegúznak a beszámolójából kiderül:

már október 5-én kikerülhetett a Tisza Világ alkalmazásból a kétszázezer tiszás minden ott lévő adata.

Miután a kiszivárgott hatalmas adatbázis megjelent több nemzetközi honlapon, a Tisza informatikai csapata minden követ megmozgatott, hogy mindenhonnan eltüntessék a listát, és eltávolították azokat a magyar bejegyzéseket is, amelyek a példátlan adatszivárgásra hívták volna fel a hazai közvélemény figyelmét. De kiderült az is, hogy vasárnap este még a Tisza informatikusai sem tudták, hogyan kerültek ki október elején az adatok. Ez egyúttal azt jelenti, hogy vasárnap este Magyar Péter hazugságot állított, amikor orosz szolgálatok által megrendelt hekkertámadásra fogta az irdatlan adathalmaz kiszivárgását.