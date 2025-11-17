Hírlevél

adócsomag

Orbán Viktorék 11 pontos adócsomagja: minden érintett csoportra gondoltunk

4 perce
Olvasási idő: 8 perc
A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) átfogó megállapodást kötött a vállalkozói adóterhek csökkentéséről és a bürokrácia mérsékléséről. A háttérbeszélgetésen közelről is bemutatták a 11 pontos adócsomagot, amely 80–90 milliárd forintos hatással jár a költségvetésre.
adócsomagkkv szektoradócsökkentésextraprofitadóMKIKvállalkozás

A megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke jelentette be közös sajtótájékoztatón, ahol ünnepélyesen aláírták a dokumentumot. A részleteket Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért felelős államtitkára, Szabados Richárd kkv-államtitkár és Balog Ádám, az MKIK alelnöke ismertette. Gerlaki elmondta: Magyarországon 840 ezer vállalkozás működik, amelyekből 31% társasági adóalany, 100 ezer kiva-adózó, 126 ezer katás, 265 ezer átalányadózó és 93 ezer tételesen adózó. A most bejelentett 11 pontból 8 adócsökkentést, 3 pedig adminisztratív könnyítést tartalmaz. A 24 oldalas törvényjavaslat már felkerült a parlament oldalára is.

adócsomag
Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke aláírták a 11 pontos adócsomagot.
Fotó: Kaiser Ákos/MTI

Ezzel a csomaggal minden érintett csoportra gondoltunk”

 – emelte ki az államtitkár, a sajtótájékoztatót követő háttérbeszélgetésen. 

Újságírói oldalról felmerült a kritika, miszerint az alacsony hatékonyságú vállalkozások számára a csomag nem jelent valódi segítséget, és az állam részéről inkább „pénzkidobás”. Szabados Richárd erre úgy reagált: aki nem tud hatékonyan működni, az pozitív hiteldöntést sem kapna, a bedőlések száma pedig jelenleg kifejezetten alacsony. Hozzátette: ő maga inkább még tovább enyhítene a szabályokon. Gerlaki Bence ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a sikertelen vállalkozásokon az új adócsomag nem fog érdemben segíteni.

Szabados Richárd a banki extraprofitadó emeléséről is beszélt, hangsúlyozva, hogy azt a szektor adózás előtti eredménye indokolja, és a döntés nem tárgyalási alap. Arra a kérdésre, hogy más különadós szektorok is számíthatnak-e további terhelésre, Gerlaki Bence úgy válaszolt: egyelőre csak a bankszektorról született döntés.

A szolgáltató cégek jövő évi áremelési terveiről Gerlaki elmondta: a kormány közelről figyeli az árképzési folyamatokat, az online árfigyelő rendszer már több mint száz termékkört vizsgál, és az árrésstop lehetőséget ad az értéklánc teljes visszakövetésére.

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor – videó

A 11 pontos adócsomag részletesen

1. Az alanyi áfamentes értékhatár emelése

  • 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban 24 millió forintra nő a határ.
  • Érintettek összesen: 28 900 vállalkozó.
  • Költségvetési hatás: –7 mrd, –6,5 mrd, –7,5 mrd forint.

 

2. Átalányadózók költséghányadának emelése

  • 40% → 45% (2026), majd 50% (2027).
  • Érintettek: kb. 110 ezer fő.
  • Bevételkiesés: évi 10–12 mrd forint.

 

3. A szocho-szorzó megszüntetése főállású egyéni vállalkozóknál

  • Érintettek: 140 ezer fő.
  • Hatás: –10 mrd forint.

 

4. A kiva jogosultsági körének bővítése

  • Értékhatárok megduplázása (árbevétel: 6 → 12 mrd; létszám: 100 → 200 fő).
  • Érintettek: 3–5 ezer cég, 150 ezer alkalmazott.
  • Bevételkiesés: –10–15 mrd forint.

 

5. Tisztaipari és kármentesítési beruházások adókedvezménye

  • Legalább 100 millió forintos projektekre.
  • Társasági adó 80%-áig írható le.
  • Érintettek: néhány tucat vállalat.

 

6. Energetikai infrastruktúra korszerűsítésének támogatása

  • Elosztóhálózat-üzemeltetők vehetik igénybe.
  • A számított adó 80%-áig írható le.
  • 6 érintett cég.

 

7. Kiskereskedelmi adó sávhatárainak emelése

  • Új sávok: 1 mrd / 50 mrd / 150 mrd forint.
  • Érintett cégek: 3500.
  • Bevételkiesés 2026-ban: –26 mrd (a csomag legnagyobb tétele).

 

8. Üzemanyag jövedéki adójának valorizációját fél évvel eltolják

  • Új időpont: 2026. július 1.
  • 8–9 Ft/liter áremelkedést halaszt el a kormány.

 

9. TAO-előleg értékhatárának emelése

  • 5 m → 20 millió forint.
  • Érintett cégek: 10–15 ezer.

 

10. Mikrogazdálkodói beszámolók értékhatárának emelése

  • 150 m → 180 m (mérlegfőösszeg),
  • 300 m → 360 m (árbevétel).
  • Érintettek: 5–10 ezer vállalkozó.

 

11. Egyéni vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése

  • Megközelítőleg 80 ezer vállalkozót érint.

 

 A Tisza Pártot nem érdeklik a KKV-k

Balog Ádám kifejtette: a kamara aktívabb, célzottabb kommunikációval és új jogkörökkel készül a kormánnyal való együttműködésben. A szakképzés és a felnőttképzés terén vezető szerepre törekszenek. Palóc André, az NGM szóvivője hozzátette: a kabinet célja egyértelmű – a hazai KKV-k helyzetbe hozása. Ezzel szemben a Tisza Párt politikája ennek ellentéte lenne, amit a párt közgazdásza, Kármán András nemrég maga is jelezte.

