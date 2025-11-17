Orbán Viktorék 11 pontos adócsomagja: minden érintett csoportra gondoltunk

A megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke jelentette be közös sajtótájékoztatón, ahol ünnepélyesen aláírták a dokumentumot. A részleteket Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért felelős államtitkára, Szabados Richárd kkv-államtitkár és Balog Ádám, az MKIK alelnöke ismertette. Gerlaki elmondta: Magyarországon 840 ezer vállalkozás működik, amelyekből 31% társasági adóalany, 100 ezer kiva-adózó, 126 ezer katás, 265 ezer átalányadózó és 93 ezer tételesen adózó. A most bejelentett 11 pontból 8 adócsökkentést, 3 pedig adminisztratív könnyítést tartalmaz. A 24 oldalas törvényjavaslat már felkerült a parlament oldalára is.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke aláírták a 11 pontos adócsomagot.

Fotó: Kaiser Ákos/MTI

Ezzel a csomaggal minden érintett csoportra gondoltunk”

– emelte ki az államtitkár, a sajtótájékoztatót követő háttérbeszélgetésen.

Újságírói oldalról felmerült a kritika, miszerint az alacsony hatékonyságú vállalkozások számára a csomag nem jelent valódi segítséget, és az állam részéről inkább „pénzkidobás”. Szabados Richárd erre úgy reagált: aki nem tud hatékonyan működni, az pozitív hiteldöntést sem kapna, a bedőlések száma pedig jelenleg kifejezetten alacsony. Hozzátette: ő maga inkább még tovább enyhítene a szabályokon. Gerlaki Bence ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a sikertelen vállalkozásokon az új adócsomag nem fog érdemben segíteni.

Szabados Richárd a banki extraprofitadó emeléséről is beszélt, hangsúlyozva, hogy azt a szektor adózás előtti eredménye indokolja, és a döntés nem tárgyalási alap. Arra a kérdésre, hogy más különadós szektorok is számíthatnak-e további terhelésre, Gerlaki Bence úgy válaszolt: egyelőre csak a bankszektorról született döntés.

A szolgáltató cégek jövő évi áremelési terveiről Gerlaki elmondta: a kormány közelről figyeli az árképzési folyamatokat, az online árfigyelő rendszer már több mint száz termékkört vizsgál, és az árrésstop lehetőséget ad az értéklánc teljes visszakövetésére.