Sport

Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A Tisza Párt adóemeléséből a katonák sem maradnának ki, megszólalt a honvédelmi miniszter

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
A nemzeti konzultáció kitöltésére Facebook-videójában buzdít Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter felhívta a figyelmet arra, a Tisza-adó még a katonákat is érzékenyen érintené. A kérdőív kitöltése azért is fontos, mert a magyar kormány annak eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől.
– Kiderült, hogy a Tisza lassan már mindenkit megadóztatna, nem kímélnék a családokat, a nyugdíjasokat, és bizony a katonák sem maradhatnának ebből ki – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt mélyen belenyúlna a családok zsebébe egy adóemeléssel, ezért fontos a nemzeti konzultáció kitöltése (Forrás: Facebook)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte: a kormány viszont nem a magyar emberek feje fölött dönt, hanem megkérdezi őket. – Mondják el, mit gondolnak az adóemelésről, az édesanyák és a fiatalok szja-mentességéről, a családi adókedvezményekről és a rezsicsökkentésről. Ne engedjük, hogy mások döntsenek helyettünk. Töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációs íveket – hangsúlyozta a tárcavezető.

Adóemelésre készül a Tisza Párt, ezért is fontos a nemzeti konzultáció

Mint arra az Origo is felhívta a figyelmet, a nemzeti konzultációban a magyarok többek között a hosszú távú gázszerződésekről és az adórendszer jövőjéről is véleményt mondhatnak. Mint ismert, a Tisza Párt egy esetleges kormányra kerülés esetén:

  • a munkát terhelő adót, vagyis a személyi jövedelemadót brutálisan megemelnék, 15-ről akár 22-33 százalékra, 
  • a családi adókedvezményt eltörölnék,
  • az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességét megszüntetnék,
  • a magyar vállalkozások társasági adóját csaknem háromszorosára emelnék, 9 százalékról  25 százalékra.

A kérdőív kitöltése azért is fontos, mert a magyar kormány annak eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől.

