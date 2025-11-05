Néha egy kép többet mond ezer szónál – írja Facebook-bejegyzésében Hollik István.
Mint korábban beszámoltunk róla, történelmi pillanatot hozott a keddi szavazás: a mindössze 34 éves Zohran Mamdani győzött, aki az első muszlim vallású polgármester a város történetében.
A New York-i választás eredményeként a demokrata színekben induló baloldali jelölt a voksok több mint felét szerezte meg.
Hollik István tájékoztatott: New Yorkban most először történt meg, hogy egy szélsőbaloldali, Hamász-szimpatizáns politikus lett a város polgármestere. Hozzátette: Amerika gazdasági központját most egy Izrael-ellenes kommunista vezeti. A kormánypárti politikus szerint a politikusnak már meg is van a programja:
- új adók a középosztályra,
- a rendőrség forrásainak elvonása,
- állami kontroll az ingatlanpiac felett,
- Izrael bojkottja,
- és az illegális migráció támogatása.
A következmények előre borítékolhatók Hollik István szerint:
- nő a bűnözés,
- elmenekül a középosztály,
- elszabadul az antiszemitizmus,
- és a rend helyét a káosz veszi át.
Úgy vélekedett: ahogy mindig, most is a rendes emberek isszák meg a baloldali kísérletezés levét. Hollik István hozzátette: bár ez a történet messze játszódik tőlünk, de a tanulság ránk is vonatkozik.
„Ha a szélsőbaloldal hatalomra kerül, mindig ugyanaz történik – adók, megszorítások, káosz, gyűlölet és anarchia. Nekünk, magyaroknak éppen ezért kell erősnek maradnunk. Mi a rend, a béke és a józan többség oldalán állunk” – zárta gondolatait Hollik István.