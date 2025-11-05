Néha egy kép többet mond ezer szónál – írja Facebook-bejegyzésében Hollik István.

Alexandar Soros is gratulált az új amerikai polgármesternek Fotó: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, történelmi pillanatot hozott a keddi szavazás: a mindössze 34 éves Zohran Mamdani győzött, aki az első muszlim vallású polgármester a város történetében.

A New York-i választás eredményeként a demokrata színekben induló baloldali jelölt a voksok több mint felét szerezte meg.

Hollik István tájékoztatott: New Yorkban most először történt meg, hogy egy szélsőbaloldali, Hamász-szimpatizáns politikus lett a város polgármestere. Hozzátette: Amerika gazdasági központját most egy Izrael-ellenes kommunista vezeti. A kormánypárti politikus szerint a politikusnak már meg is van a programja:

új adók a középosztályra,

a rendőrség forrásainak elvonása,

állami kontroll az ingatlanpiac felett,

Izrael bojkottja,

és az illegális migráció támogatása.

A következmények előre borítékolhatók Hollik István szerint:

nő a bűnözés,

elmenekül a középosztály,

elszabadul az antiszemitizmus,

és a rend helyét a káosz veszi át.

Úgy vélekedett: ahogy mindig, most is a rendes emberek isszák meg a baloldali kísérletezés levét. Hollik István hozzátette: bár ez a történet messze játszódik tőlünk, de a tanulság ránk is vonatkozik.

„Ha a szélsőbaloldal hatalomra kerül, mindig ugyanaz történik – adók, megszorítások, káosz, gyűlölet és anarchia. Nekünk, magyaroknak éppen ezért kell erősnek maradnunk. Mi a rend, a béke és a józan többség oldalán állunk” – zárta gondolatait Hollik István.