Amerika nem az Alföld – Lázár János a washingtoni várakozásokról

A magyar építési és közlekedési miniszter, Lázár János amerikai látogatásáról posztolt közösségi oldalán.

Lázár János

Fotó: Facebook/Lázár János

Arra, hogy milyen az első benyomása az országról, mindössze ennyit válaszolt:

„Nagyobb.”

A bejegyzéshez annyit fűzött hozzá:

Hát nem a Dél-Alföld… a különbségekről, de leginkább a tárgyalások eredményéről azért majd még bővebben is mesélek.

Gazdasági és fejlesztési tárgyalások is várhatóak

A miniszterelnök és a miniszterek amerikai útjának célja a magyar–amerikai gazdasági és fejlesztési kapcsolatok megerősítése. A látogatás során több találkozó is várható az infrastruktúra, közlekedésfejlesztés és technológiai beruházások területén.