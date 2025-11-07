Amerika nem az Alföld – Lázár János a washingtoni várakozásokról

Hírlevél

Lázár János az Egyesült Államokban jár, és egy rövid, humoros bejegyzésben osztotta meg első tapasztalatait. A miniszter frappánsan csak annyit mondott: „Nagyobb – hát nem a Dél-Alföld.”
Lázár JánosEgyesült ÁllamokbanTrump-Orbán-csúcs

A magyar építési és közlekedési miniszter, Lázár János amerikai látogatásáról posztolt közösségi oldalán

Lázár János
Lázár János
Fotó: Facebook/Lázár János

Arra, hogy milyen az első benyomása az országról, mindössze ennyit válaszolt:
„Nagyobb.”

A bejegyzéshez annyit fűzött hozzá:

Hát nem a Dél-Alföld… a különbségekről, de leginkább a tárgyalások eredményéről azért majd még bővebben is mesélek.

Gazdasági és fejlesztési tárgyalások is várhatóak

A miniszterelnök és a miniszterek amerikai útjának célja a magyar–amerikai gazdasági és fejlesztési kapcsolatok megerősítése. A látogatás során több találkozó is várható az infrastruktúra, közlekedésfejlesztés és technológiai beruházások területén.

 

