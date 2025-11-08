„Előremutató egyeztetések Washingtonban – Elbridge A. Colby államtitkárral megbeszélést folytattunk védelmi, katonai és hadfelszerelési kérdésekben” – írta Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azzal kapcsolatban, hogy új alapokra helyezték az amerikai-magyar kapcsolatokat.

Szalay-Bobrovniczky: Az amerikai-magyar védelmi kapcsolatok ismét a bizalmon és a közös célokon alapulnak

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Az amerikai-magyar védelmi kapcsolatok ezen alapulnak

A magyar honvédelmi miniszter, ahogyan korábban lapunk is megírta, a Pentagonban tárgyalt. A miniszter elmondta, arról tárgyalnak, hogy a most új alapokra kerülő stratégiai amerikai-magyar kapcsolatok védelmi aspektusai hogyan fognak a jövőben működni.

A mostani Trump-adminisztrációt megelőző demokrata vezetésű Biden-adminisztráció minden módon akadályozta a szuverén nemzeti Magyarország fejlődését.

„Békéhez erő kell, folytatjuk a munkát itt Washingtonban. A magyar–amerikai védelmi kapcsolatok ismét a bizalmon és a közös célokon alapulnak”

– hangsúlyozta.