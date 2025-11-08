Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Von der Leyen retteghet: brutális hatalmi háború robbant ki Brüsszelben!

Ezt látnia kell!

Ki nem találná, kivel találkozott Amerikában Orbán Viktor – lerántjuk a leplet!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Védelmi, katonai és hadfelszerelési kérdésekben is tárgyalásokat folytatott a magyar delegáció. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségimédia-oldalán tett bejegyzést az amerikai-magyar kapcsolatokról szombaton reggel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky Kristófvédelmi együttműködésTrump-Orbán-csúcsElbridge A Colby

„Előremutató egyeztetések Washingtonban – Elbridge A. Colby államtitkárral megbeszélést folytattunk védelmi, katonai és hadfelszerelési kérdésekben” – írta Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azzal kapcsolatban, hogy új alapokra helyezték az amerikai-magyar kapcsolatokat.

Szalay-Bobrovniczky: Az amerikai-magyar védelmi kapcsolatok ismét a bizalmon és a közös célokon alapulnak Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky: Az amerikai-magyar védelmi kapcsolatok ismét a bizalmon és a közös célokon alapulnak
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf 

Az amerikai-magyar védelmi kapcsolatok ezen alapulnak

A magyar honvédelmi miniszter, ahogyan korábban lapunk is megírta, a Pentagonban tárgyalt. A miniszter elmondta, arról tárgyalnak, hogy a most új alapokra kerülő stratégiai amerikai-magyar kapcsolatok védelmi aspektusai hogyan fognak a jövőben működni.

A mostani Trump-adminisztrációt megelőző demokrata vezetésű Biden-adminisztráció minden módon akadályozta a szuverén nemzeti Magyarország fejlődését.

„Békéhez erő kell, folytatjuk a munkát itt Washingtonban. A magyar–amerikai védelmi kapcsolatok ismét a bizalmon és a közös célokon alapulnak”

– hangsúlyozta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!