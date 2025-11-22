Azzal, hogy adómentességet kaptak, sokkal könnyebben tudják beosztani a pénzt, és félre is tudnak tenni a váratlan kiadásokra - hiszen három gyermek esetén ez nem ritka. Egyszerűbb, könnyebb élet gyerekekkel is - ebben segít az anyák adómentessége - írta posztjában Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi közgyűlésének frakcióvezetője olyasvalakivel beszélgetett, aki három gyereket tervezett, tudatos döntést hozott, életét pedig nagyban könnyíti az időközben megkapott adómentesség

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Egy olyan édesanyával beszélgetett, akinek mindig is az volt az álma, hogy három gyereke legyen. Ők tudatosan terveztek és nem a várható kedvezmények miatt - azok időközben vezették be.