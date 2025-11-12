Apad a Tisza: hátat fordított Magyar Péternek az ismert hiperaktivista

Elhagyja Magyar Pétert az ember, akiről a „Hős Tiszás”, illetve a „Tisza Hőse” szobrot lehetett volna megmintázni. Molnár Márk Károly az egyik legismertebb tiszás aktivista volt – számolt be a Tisza Párthoz kötődő legújabb botrányról Németh Balázs, a Fidesz fővárosi frakciójának szóvivője a közösségi oldalán szerdán.

Magyar Péter (b), a Tisza Párt elnöke és Molnár Márk Károly (j), az egyik legismertebb aktivista, amikor még minden felhőtlennek tűnt (kép forrása: Facebook/Németh Balázs)

Molnár Márk Károly csütörtökön egy Facebook-bejegyzésben írt arról, hogy

hosszas dilemmázás után úgy döntött, kilép a pártból.

A szakítás pontos okát azonban nem említette a mintegy 15 ezer követővel rendelkező tiszás influenszer.

Ennek az embernek – a Facebook-bejegyzései szerint – másfél éve kizárólag a Tisza és Magyar Péter körül forgott az élete”

– jegyezte meg a fővárosi Fidesz-frakció szóvivője.

Németh Balázs arra is kitér a bejegyzésben, hogy Molnár Márk Károly október 23-án még büszkén posztolt a Tisza által szervezett menetről. Pedig ő:

Egy tiszás Terminátor! A keménymag legkeményebb tagja. De csak volt!”

– írta a Fidesz szóvivője.

Magyar Péter körül lassan nemcsak a levegő fogy el, hanem az emberek is.